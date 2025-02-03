В Латвии задумались, отчего в пандемию в стране была такая большая смертность 2 1521

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2025
BB.LV
«В Латвии смертность от ковида была в 1,4 раза больше, чем в среднем по ЕС», - пятилетие пандемии отмечает большой статьей Dienas Bizness.

В материале задается вопрос: «Что латвийская медицина и руководство государства сделали или не сделали такого, что столь существенно повысило смертность от ковида в Латвии? Один из ответов есть в том, что какое-то время в Латвии установка диагноза ковид была столь научной, что мотоциклисту, который головой врезался в дерево и у которого перед смертью проведенный тест ковида был позитивным, как причину смерти указывали ковид... Возможно, из-за этой двойной бухгалтерии в обобщенных данных в Латвии кумулятивная смертность от ковида существенно больше...»

Тем не менее, негативный эффект для экономики ЛР был все же огромным: «Каждый преждевременно умерший 35-летний мужчина уменьшил будущее богатство Латвии на 2-4 миллиона евро в выражении ВВП». Поэтому особенно катастрофической была сверхсмертность 35-39-летних мужчин в 2022 году — 4,2 на 1000 человек. Мы оказалась лидерами по Евросоюзу. На втором месте в ЕС была Литва (2,9), затем Болгария (2,4).

«Эти данные каждую неделю ложились на стол или в компьютер ко всем латвийским министрам, президенту министров, президенту государства, ведущим медицинским начальникам и т.д. Назовем имена всех, кто принимал решения, кто казалось не знает о гибели мужчин Латвии, кто не начал государственную программу поддержки, чтобы предотвратить столь массовую гибель взрослых мужчин! К тому же это создало остающиеся угрозы национальной безопасности! Преждевременно умершие 35-летние мужчины никогда не смогут быть призваны в Латвийскую армию в случае серьезной угрозы. Осуществлявшаяся коалиционным большинством того времени политика ничуть не знала о массовой гибели трудоспособных мужчин, уменьшавшей обороноспособность Латвии и бывшей выгодной врагам Латвии».

Григорий Антонов
