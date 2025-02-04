Людям следует прислушаться к призывам не ездить в Россию и Беларусь, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, пишет ЛЕТА.

Учитывая различные гибридные угрозы, министр подчеркнул, что необходимо продолжать разъяснительную работу с теми, кто всё же решает отправиться в соседние страны — Россию и Беларусь, объясняя возможные последствия таких действий, о которых в своих докладах предупреждает Служба государственной безопасности (СГБ).

«С агрессором необходимо поддерживать минимально возможные отношения — как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Да, связи полностью не разорваны, но риски нужно осознавать, о них надо говорить, и людям следует прислушаться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь», — подчеркнул министр.

Он отметил, что людям важно понимать, что мы живем в условиях гибридных угроз, что опасность реальна, и необходимо быть готовыми к различным сценариям. Поэтому, чтобы повысить осведомлённость о действиях в кризисных ситуациях, министр призвал граждан ознакомиться с подготовленными министерством информационными материалами.

Как сообщалось ранее, в этом году деятельность России, направленная на подрывную деятельность в Латвии, может стать более разнообразной, установила Служба государственной безопасности.

На данный момент нет сомнений, что и в этом году Россия продолжит попытки повлиять на общественные и политические процессы в Латвии, в том числе с использованием агрессивных методов. По анализу службы, подрывная деятельность России в Латвии может стать более многогранной, отметил начальник СГБ Нормунд Межвиетс в пресс-релизе о прошлогоднем отчёте службы.

В этом году российские спецслужбы продолжат активные действия против Латвии, сохраняя прежний уровень агрессивности, отмечается в отчёте.

С учетом стратегических интересов России спецслужбы агрессора развернут как разведывательную деятельность, так и различные виды подрывных действий против Латвии.

В спектре вызовов безопасности Латвии значительное место займут риски саботажа, инспирированного российскими спецслужбами. Саботаж как элемент гибридной войны может быть использован для дестабилизации внутренней безопасности государства, подрыва инфраструктуры и создания чувства незащищенности в обществе. Рост этих рисков связан с изменением кремлёвского видения, согласно которому вторжение в Украину рассматривается уже не как локальная война, а как геополитический конфликт с НАТО.

Одновременно традиционная разведывательная деятельность — вербовка граждан Латвии для длительного и засекреченного сбора информации — останется основой работы российских спецслужб. По-прежнему особый интерес будут представлять данные о военной и гражданской обороне, но разведка также будет использовать благоприятные возможности для получения информации о латвийской энергетической и транзитной политике, событиях с пропагандистским потенциалом и позиции Латвии по вопросам международных отношений, касающимся Кремля, прогнозирует СГБ.

Целью вербовки также будут лица, способные влиять на процесс принятия решений в интересах России.

В свою очередь, белорусские спецслужбы продолжат тесное сотрудничество с российскими разведывательными органами. Это сотрудничество может проявляться как на информационном, так и на физическом уровне, например, в организации инцидентов на границе или в содействии нелегальной миграции.