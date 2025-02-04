На минувшей неделе Комиссия Сейма по долгосрочному развитию, возглавляемая Угисом Митревицсом (Национальное объединение) поставила перед страной во всех отношениях высокие цели: депутаты обсуждали участие ЛР в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Пока — в ассоциированном статусе

Собственно, Латвия еще находится в прихожей ЕКА, обладая статусом ассоциированного участника. Таковых три, а действительных государств–членов 23.

Общий ежегодный бюджет ЕКА составляет 7,7 миллиарда евро. За 50 лет деятельности в области космических технологий запущено более 80 спутников, действует 8 технологических центров по Европе с 2300 сотрудниками.

В общей сложности 85% договоров по поставкам заключается именно с европейскими производителями, и вот здесь Латвия и желает поучаствовать. Предполагается, что от сотрудничества выиграют высокотехнологичные предприятия, научные институты, университеты, государственные общества капитала и учреждения, ну и простые граждане, включая студентов и даже школьников.

Интерес молодого поколения стимулирует Центр изучения космоса в Цесисе.

Задачей Латвии с 2027 года должно стать полноценное участие в ЕКА, квалификация местных продуктов по высоким стандартам. Космическим приоритетом страны заявлено наблюдение Земли — что важно и для экономики, и для безопасности (наблюдение за восточной границей ЕС с помощью инфракрасных сенсоров с передачей сигнала через Кипр!). Создан и специальный портал.

Далеко ли до Луны?

Профильным ведомством по космосу у нас служит Министерство образования и науки, принята Стратегия с целью включения в глобальные цепи поставок. За последние 10 лет 34 различных юридических лица — от коммерсантов до научных учреждений — выполнили 119 проектов на 19,2 млн евро.

Свыше 1 миллиона евро по космическим программам заработали в Латвии предприятия Allatherm (производство систем подачи топлива), Eventech (выпуск сверхточных часов), Baltic Satellite Service, Alfa RD Microelectronics и Институт решений среды.

Чтобы понять уровень участия, вот пример: к 2028 году предполагается вывести на орбиту наследницу МКС — международную станцию Gateway, основной целью будет исследование Луны. В ней будет пять модулей американской НАСА и четыре — ЕКА, а в последних как раз и будет применяться ксеноновый насос, выпущенный латвийской Allatherm.

Институт решений среды, в свою очередь, работает на Вьетнам — с его помощью спутниками отслеживается рост риса в долине Меконга. В Латвии же задачи более административные: из космоса следят за незаконным строительством.

Со своей стороны, Институт химии древесины посодействовал в создании уникального материала для защиты топливного бака тяжелой космической евроракеты Ariane–6 от сверхнизких температур. В июне 2024 года состоялся успешный старт с космодрома Куру, во Французской Гвиане — на орбиту ушли 6 кубсатов, малых исследовательских спутников.

Космическая конференция в Риге

С 29 сентября по 3 октября в столице республики пройдет первое большое мероприятие космической отрасли — в Латвийском университете и Латвийской национальной библиотеке ожидается около 800 гостей из 50 государств. "Большие данные из космоса", как озаглавлена конференция, связаны со всеми аспектами компьютерного программирования, аппаратуры и искусственного интеллекта, применяемых в изучении Вселенной.

До осени 2025 года ожидается решение правительства по дальнейшему финансированию нашей космической программы — либо прожиточный минимум в 10,32 миллиона евро, либо оптимальные 18,3 миллиона, либо максимум 24,1 миллиона. Если будет принято стратегическое решение — поучаствуем в Балтийской спутниковой программе и наконец запустим совместный с соседями сателлит. Тем паче что в ведении ЛР имеется Вентспилсский центр радиоастрономии в Ирбене.

Ну и, разумеется, политическим планированием по космосу надо заняться — принять очередную стратегию до 2034 года, а также увеличить число управленцев. На сегодня в ЛР только 4 госслужащих в МОН во главе с Каспарсом Каролисом занимаются космосом, из них один сидит в Брюсселе…

А ведь для участия в тендерах на закупки ЕКА необходимо масштабное административное сопровождение.

"Двухкилограммовое чудо"

Парламентский секретарь МОН Силвия Аматниеце подчеркнула в разговоре с депутатами Сейма, что космическая программа ЛР обещает высокую инновационную отдачу, к тому же включает в себя много элементов "критической инфраструктуры".

— Стараемся заявить Латвию как активного участника космического сектора. У нас много прекрасных примеров индустрии! — высказалась госпожа Аматниеце.

Ее коллега, руководитель Департамента образования, науки и технологий Лана Франческа Дреймане, обратила внимание на "многослойный потенциал" космической экономики. Пока что Латвия, что называется, вышла в ноль — сколько денег вкладываем, столько и получаем. Для начала неплохо, совсем как у развитых европейских стран вроде Бельгии. Эстонцы нас в отдаче пока опережают (1,29 евро отдачи на 1 евро), литовцы отстают (0,72 евро).

"Двухкилограммовое чудо", — так охарактеризовала госпожа Дреймане латвийский насос, который через три года полетит на орбиту на станции Gateway.

Хотя космическая тематика для наших ученых отнюдь не нова: в НИИ АН ЛССР делали покрытие для советского челнока "Буран", а Рижский научно–исследовательский институт радиоизотопного приборостроения, работавший от союзного Минатома, разрабатывал аппаратуру по поиску ядерных зарядов на орбите.

Да и пионер ракетных планеров Фридрих Цандер как–никак наш земляк. Жаль, что его имя никому не показалось заслуживающим внимания как национальный космический бренд. Спутник Zander — вот было бы почтенно!