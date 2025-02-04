Завтрак был отвратительным, потому что мне дали овсянку, которая полезна, но мне не нравится, а вот обед был отличный — солянка, курица с рисом, салат и компот. Ужин тоже был очень хорош. Кроме того, мне дали сухарей, чтобы было чем перекусить — этим и другими приятными воспоминаниями о днях, проведенных в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе, с «nra.lv» поделился задержанный на прошлой неделе публицист и журналист Лато Лапса.

«Конкретное дело о клевете расследует не какое-то региональное подразделение Государственной полиции, а Главного управления уголовной полиции, которое расследует особо тяжкие преступления, связанные с организованной преступностью. Таким образом, прокуратура выставила первоклассных профессионалов, которые должны заниматься разоблачением мафии и убийств, полными дураками, заставив их заниматься делом против меня. Они от этого не в восторге, и это, конечно, чувствуется.

У меня самые лучшие отзывы о сотрудниках полиции, которые были вынуждены участвовать в моем задержании — они вели себя корректно, цивилизованно и вежливо. У меня нет претензий. Было бы хорошо, если бы им выплачивали какую-то премию за улучшение имиджа полиции. Так получилось, что меня задержали поздно ночью, когда ужин в изоляторе уже закончился. Меня отвезли на заправку и спросили, что я хочу из меню. Мне не разрешили платить, и они оплатили покупку сами — очень мило.

О следственном изоляторе полиции или «седьмом небе» тоже могу сказать только самые лучшие слова — там работают очень добрые, корректные люди. Мне выдали два полотенца, два одеяла и надувные подушки, которые были уже надуты. Они также предоставляют шампунь, одноразовую зубную щетку и небольшой тюбик зубной пасты каждый день.

Завтрак был отвратительным, потому что мне дали овсянку, которая полезна, но мне не нравится, а вот обед был отличный — солянка, курица с рисом, салат и компот. Ужин тоже был очень хорош. Вдобавок они дали мне немного печенья, чтобы перекусить. Я сохранил один пакет печенья, вынес его с разрешения на улицу и отправлю генеральному прокурору Юрису Стукансу, когда его повезут в следственный изолятор, где я только что находился.

Кофе там не подают, поскольку он не считается необходимым для удовлетворения основных потребностей человека. И это, наверное, правильно. Кровати там идеальные, матрас ортопедический, что очень хорошо для спины.

В помещении не слишком холодно и не слишком жарко. Есть окно. Также предлагают принять душ, если человек этого хочет. Я был в камере один, хотя были и двухместные камеры. Я не страдал клаустрофобией, потому что места там было достаточно. Можно гулять один час в день — есть прогулочная зона, где можно сделать 25 шагов. Обычно я прохожу не менее пяти километров в день. Сделал это дважды в отведенные на ходьбу часы.

Я прочитал три книги, которые там были. Одним из них был философский справочник для Полицейской академии, и он был весьма неприятным. Вторая книга была о революции 1905 года, что не может не вызвать улыбку. Но был еще «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, который я не перечитывал с ранней юности. В школьные годы я читал это произведение как «боевик» — один труп, другой труп, третий труп. Но теперь я прочитала ее совершенно другими глазами — оказывается, в ней есть очень глубокие вещи, я выписала из этой книги много гениальных цитат. Почти каждое второе предложение — афоризм и жизненная мудрость. Потом в моей ручке закончились чернила, и я взял у персонала другую ручку. В комнате нет телевизора и часов. От этого страдают и руководители, поскольку их «клиенты» время от времени спрашивают их, который час. Руководители часто приходят, чтобы спросить о вашем здоровье. У меня как раз болела голова, и я принял обезболивающее. Наши лучшие друзья, осознанно или неосознанно, часто оказываются нашими врагами. Возможно, в этом и заключался замысел Бога — дать мне столь многогранный опыт. Мне дали два дня, без звонков и встреч. Мог читать и писать. Я написал введение к своей будущей книге о латышских стрелках, написал одну главу о красных стрелках и составил оглавление.

Я понимал, что целью моего ареста было запугивание. Есть люди, которые думают, что таким образом они смогут чего-то добиться и повлиять на меня. Но это как топить утку — ничего не добьешься. Значительная часть из них — обычные идиоты, смотрящие на мир через свою примитивную призму. Топить утку — довольно глупая идея.