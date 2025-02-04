Трагедия в Резекненском крае могла бы не произойти, если бы не стечение обстоятельств, убеждены защитники прав детей и социальные работники, передает ЛТВ.

Алкоголь, пренебрежительное отношение к ребенку, молчание окружающих людей и даже место, где бродил мальчик, на этот раз привели к летальному исходу. Эксперты признают, что невозможно иметь социального работника для всех. В стране нет и единого алгоритма выявления семей, находящихся в группе риска, и существуют вполне реальные ситуации, в том числе и эта, когда социальные службы могли обоснованно не знать о рисках и проблемах. Как защитить жизни детей?

Местные органы власти должны более ответственно оценивать риски для образа жизни семей жителей в связи со смертью мальчика в Резекненском районе, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян). Но как?

«Конечно, нет никакого алгоритма [которым нужно руководствоваться] как такового, но Закон о защите прав детей гласит, что если кто-то видит риски или понимает, что может быть нарушено право ребенка, он должен сообщить об этом».

Если сейчас в СМИ и социальных сетях говорят, что все соседи знают, видят, вместе употребляют, но не сообщают, и знают, что там есть маленький ребенок, то это, я бы сказал, тоже ответственность людей за то, что они не сообщают о том, что у матери «есть проблемы, скажем, со злоупотреблением психоактивными веществами», подчеркнула Гунита Ковалевска, руководитель Центра защиты детей.

Нехватка социальных работников в социальных службах является известной проблемой по всей стране. Однако на этот раз, по данным Центра защиты детей и Ассоциации социальных работников, вина в другом – в отсутствии информации. «То, что все сельские тетушки всегда все знают, не означает, что это знают и социальные работники».

«Мы не можем назначать в каждую семью социального работника или специалиста сиротского суда, как муниципального полицейского», — подчеркнула Уна Лапскална-Алксне, председатель правления Латвийской ассоциации социальных работников.

Это было бы даже неразумно. Трагическая смерть маленького Ивана в Лиепае 7,5 лет назад уже стала важным поворотным моментом, и уроки были извлечены – она побудила нас не оставаться равнодушными, а общество – активнее сообщать о пропавших детях, идти на помощь и выяснять, где находятся их родители. Но здесь есть большая разница между городами и сельской местностью.

«Риски выше в районах с меньшей численностью населения». «Например, в сельской местности, где поток людей меньше», — добавила Лапскална-Алксне. Планируется ли повысить осведомленность о социальных рисках в таких районах?

«Взрослые, если они выбирают образ жизни или место жительства, где ребенка не могут видеть или помогать соседи, должны иметь возможность гарантировать безопасность ребенка». Конечно, сами. Надо самим брать на себя ответственность за своих детей. Каждому за своего ребенка. Это ответственность каждого родителя. А уже дальше это ответственность общества, государства и органов местного самоуправления», — подчеркнула Ковалевска.

Из года в год предпринимаются усилия по укреплению сотрудничества между муниципальными службами, полицией и экстренными службами. Службы обмениваются информацией, и полиция обязана сообщать в социальные службы, если в семью, где растет ребенок, поступил вызов и были выявлены риски. Это уже происходит и принесло результаты. В случае с Андреем, по словам сотрудников муниципальных служб, необходимо решать и другие проблемы, с которыми сталкиваются службы в регионах.

«Это последствия бедности. Если бы у меня была точная информация о том, что эта семья была в нетрезвом виде, то я бы сказал, что нам нужно поговорить о доступности одурманивающих веществ. Речь идет не только о конкретной семье, но и о системе в целом. «Тем родителям, которые имеют наркотическую зависимость и у которых есть маленькие дети, необходимо предоставить принудительное лечение», — считает Лапскална-Алксне.

Общественность также необходимо учить тому, что социальные работники или сотрудники полиции являются помощниками, которые помогут найти ребенка и обеспечат безопасную среду, если их своевременно уведомить. Чиновники призывают людей не бояться этих учреждений.