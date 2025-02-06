«Lux Express»: жители стран Балтии все реже ездят в Россию на автобусах

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Lux Express»: жители стран Балтии все реже ездят в Россию на автобусах

Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".

Как рассказал член правления "Lux Express" Ингмар Росс эстонской вещательной организации ERR, количество пассажиров на рейсах в Россию снижается уже много лет.

По его словам, активность пассажиров в январе обычно низкая, и в январе этого года на каждом рейсе в Россию было в среднем 24 пассажира. В 2024 году в автобусах "Lux Express" в Россию, в том числе из Риги, было на 50 % меньше пассажиров, чем в 2023 году, а по сравнению с периодом до пандемии и вторжения России в Украину число пассажиров сократилось в четыре раза.

Росс объяснил падение интереса пассажиров более широким политическим контекстом. Он добавил, что количество рейсов постепенно сокращается, и компания больше не рассматривает рейсы в Россию как основной бизнес.

По его словам, если число пассажиров продолжит падать, то количество рейсов будет сокращено, поскольку компания не собирается работать себе в убыток.

В 2023 году билеты на рейсы Рига - Санкт-Петербург и Таллинн - Санкт-Петербург покупали представители 134 государств. Около 55% пассажиров на этих маршрутах - граждане России.

Росс отметил, что Финляндия закрыла свою границу с Россией больше года назад, поэтому эстонская граница - один из немногих оставшихся вариантов попасть в Россию. После вторжения в Украину в 2022 году многие жители оккупированных Россией территорий бежали в Европу через Россию и пограничный переход в Нарве. Со временем таких пассажиров в автобусах становится все меньше.

Значительная часть пассажиров - это люди, у которых по ту сторону границы живут родственники, которых они навещают один-два раза в год.

Из Эстонии в Россию пассажиров перевозят пять автобусных компаний. Помимо "Lux Express", "Ecolines Estonia" выполняет рейсы в Санкт-Петербург и Москву, "Baltic Shuttle"" и "Anniston" - между Таллином и Санкт-Петербургом, а "Presto" - между Пярну и Санкт-Петербургом. Все эти компании имеют партнеров в России

