Зубной врач и руководитель клиники "Apines klīnika" Мара Валдмане, выступая в программе "Uz līnijas" на телеканале TV24, ответила на вопрос зрителя о том, почему цены на удаление зубов столь астрономические. Об этом пишет LA.LV .

Зритель упомянул, что в Кулдиге такая услуга стоит 40 евро, а в Риге — 120-140 евро. "Эти щприцы что, из золота или как?" — поинтересовался житель.

Зубной врач ответила: "Нужно понимать, что стоматология состоит не из одной вещи, это совокупность факторов. Это может быть маленькая клиника, где стоматолог также является администратором, а может быть огромная клиника — с огромной арендной платой и другими расходами. Неизбежно, что в Риге затраты выше."

Ведущий программы обратил внимание на то, что стоматологические услуги в Латвии относительно дороги по сравнению со средним уровнем доходов. Это вызывает закономерный вопрос: могут ли жители вообще позволить себе посещать стоматолога хотя бы раз в два года, если не раз в год.

"Конечно, нужно понимать, что государство не облегчает ведение бизнеса, если делать всё красиво и качественно. Также нужно понимать, что для меня как специалиста или предпринимателя в Латвии те же самые устройства, тот же рентген, та же стерилизация стоят ровно столько же, сколько и для врача в Швейцарии. Мы покупаем то же самое оборудование, те же самые пломбы, и они стоят ровно столько же, сколько за них платит господин в Швейцарии. Себестоимость стоматологических услуг крайне высока. И тогда возникает встречный вопрос — на чём вы хотите, чтобы мы экономили? На знаниях, на стерильности или на качестве?" — риторически спросила стоматолог Мара Валдмане.