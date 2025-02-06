В Латвии резко поднялось атмосферное давление, что может негативно влиять на самочувствие людей.

О росте показателей атмосферного давления в стране рассказал в социальных сетях Мартин Бергштейнс. «С 7:00 (за последние 12 часов) атмосферное давление в Латвии выросло на 7–12 гПа, достигнув сегодня ночью во многих местах 1042–1044 гПа», - поделился он.

По его словам, столь же быстрый рост давления продолжится до завтрашнего полудня, когда во многих местах атмосферное давление уже превысит 1050 гПа.

📈 Kopš 7.00 (pēdējo 12 stundu laikā), atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinājies par 7-12 hPa, šovakar daudzviet sasniedzot 1042-1044 hPa. Tikpat straujš spiediena pieaugums turpināsies līdz rītdienas pusdienlaikam, kad atmosfēras spiediens daudzviet jau pārsniegs 1050 hPa.… pic.twitter.com/O6rsNE1DEq — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) February 6, 2025

Отметим, что оптимальным для человека считают нормальное атмосферное давление, которое равно 760 мм ртутного столба или 1013 гектоПаскалей (гПа). Оно создаёт комфортные условия, в которых люди чувствуют себя лучше, чем при более высоком или низком давлении.

Изменение в большую или меньшую сторону всего на 10 мм оказывает негативное влияние на самочувствие.

Повышенное атмосферное давление негативно влияет на защитные функции организма путём уменьшения в крови количества лейкоцитов. Всё это существенно подрывает здоровье человека, делая его уязвимым к различным инфекционным заболеваниям.