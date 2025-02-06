В связи с отключением стран Балтии от российской энергосистемы и присоединением к единой европейской энергосети планируется отключить светофоры в нескольких городах Латвии.

Резекненская комиссия по гражданской обороне решила отключить светофоры в Резекне с пятницы, 7 февраля, 20.00 до субботы, 8 февраля, 17.00, чтобы предотвратить технологические риски в работе светофорной системы города. Самоуправление призывает участников дорожного движения соблюдать дорожные знаки и быть предельно внимательными на дорогах в этот период.

Даугавпилсское управление коммунального хозяйства также сообщает, что 7 февраля в 22.00 в городе будут отключены все светофоры и возможны перебои в системе городского освещения. Управление призывает жителей и водителей быть внимательными на нерегулируемых перекрестках и в слабоосвещенных районах города.

ООО "Daugavpils ūdens" сообщает, что предприятие подготовило резервные электрогенераторы, чтобы максимально обеспечить водоснабжение и канализацию, особенно для критически важных объектов инфраструктуры. Также подготовлены бочки, которые в случае необходимости будут наполнены питьевой водой и установлены в местах, где будет нарушено централизованное водоснабжение.

ООО "Daugavpils siltumtīkli" также приняло необходимые меры для поддержания технического порядка системы управления отоплением в случае перебоев в подаче электроэнергии.

В рамках подготовки к синхронизации электросети ООО !Daugavpils Satiksme" и ООО "Daugavpils autobusu parks" подготовят дополнительные автобусы, чтобы обеспечить дополнительные услуги общественного транспорта вместо трамваев в случае отключения электроэнергии.