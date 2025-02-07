"Поскольку в СМИ появилась тревожная информация о том, что в социальном жилом доме "Иманта" в целях экономии планируется ликвидировать пост дежурного. А ведь в этом доме проживают одинокие люди с функциональными нарушениями и наличие дежурного - это не только вопрос безопасности, но это прежде всего возможность оказания этим людям помощи. В связи с этим депутат Сейма Илзе Стобова направила письмо мэру Риги с призывом проверить информацию и изыскать возможность сохранить пост дежурного в данном социальном учреждении. Если же такой возможности нет, то депутат готова инициировать обсуждение данного вопроса на комиссии Сейма", - рассказал порталу bb.lv помощник депутата Сейма, эксперт по социальным вопросам Андрей Клементьев, который, как известно, долгие годы сам работал в комиссии Сейма по социальным делам.