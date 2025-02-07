Мировой туризм наконец-то восстановился после худшего кризиса в его истории – пандемии COVID-19. Латвия, увы, полным восстановлением пока похвастаться не может. Хотя ситуация по сравнению с 2023 годом улучшилась.

Есть рекорды!

Согласно отчету Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов – это на 11%, или на 140 млн туристов, больше, чем в 2023 году. Таким образом, наконец-то фактически достигнут уровень 2019 года.

Доходы от международного туризма также продемонстрировали устойчивый рост в 2024 году. По предварительной оценке, туристы потратили 1,9 трлн долларов, то есть в среднем каждый турист потратил более 1000 долларов на одного. Европа в прошлом году стала наиболее посещаемым континентом – 747 млн туристов (+1% по сравнению с уровнем 2019 года и 5% по сравнению с 2023 годом).

Некоторые страны вообще поставили исторические рекорды. Японию, например, за год посетили 36,8 млн туристов. Такого числа путешественников в этой стране за год не было никогда.

В ООН прогнозируют, что количество международных туристических прибытий вырастет на 3−5% в этом году при условии дальнейшего восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и устойчивого роста в большинстве других регионов.

Шанс имеется

Латвия, однако, в данный тренд не попала. Хотя окончательных данных за 2024 год еще нет, по числу прибывших в страну туристов до 2019 года еще далеко. Выездной туризм, однако, шансы выйти на допандемийный уровень имеет.

В 2023 году латвийские турфирмы отправили за рубеж более 283 тыс. человек. В 2022-м – 198 тыс. В счастливом допандемийном 2019-м – более 335 тыс.

Интересно, однако, что цифра 2019 года – не абсолютный рекорд. Самым удачным для латвийских турфирм стал «тучный» 2007 год – более 487 тыс. проданных путевок. На уровень 400 тыс. и более наш турбизнес выходил также в 2013 и в 2014 годах. Тогда, впрочем, и путешествия стоили других денег.

Здесь также надо помнить, что с тех пор значительную популярность набрал самостоятельный туризм. Развитие интернет-технологий позволяет сегодня планировать путешествие без услуг профессионалов. От покупки авиабилетов до бронирования гостиниц и столиков в ресторане – все можно сделать самостоятельно. Понятное дело, что число таких туристов не фиксируется.

Болгария – тоже заграница

Куда везут наших туристов? Главное направление, лидирующее с большим отрывом от всех остальных, – Турция. В этой стране в 2023 году отдохнули более 85 тыс. счастливых обладателей турпутевок.

Египет отдельно не учитывается, но наверняка внес немалую долю в 49 тыс. путешественников, побывавших в Африке даже несмотря на войну на Ближнем Востоке. На Черном континенте, естественно, популярны также Тунис и Марокко.

Далее следует Греция – продано 23 тыс. путевок, Италия – 13 тыс., Испания – 12 тыс., Эстония – 11 тыс., Литва – 9 тыс. Азией с ее 4 миллиардами человек населения за год заинтересовались лишь чуть более 10 тыс. жителей Латвии.

Дорожает все подряд

В Латвии цены растут не только в магазинах, но и в прайс-листах туроператоров. Но это не потому, что они у нас такие жадные, а потому, что дорожает все подряд – от авиабилетов до гостиниц и ресторанов. Маятник инфляции был раскручен еще в пандемию, но полностью он не остановился. Латвийские турфирмы жалуются на рост затрат на операционную деятельность и комиссионные за продажи. Все это – при росте конкуренции.

В итоге мы имеем следующее. Поездка на двоих в Турцию в этом марте (шесть ночей) может обойтись в районе 800 евро и более с проживанием в трехзвездочном отеле (полупансион). В апреле цена будет уже в районе тысячи евро. Отдых на Крите примерно в это время и примерно в такой же гостинце обойдется где-то на сотню евро дороже.

Даже некогда дешевая Болгария нынче кусается. Семь ночей в трехзвездочном отеле недалеко от моря на двоих – 800–1000 евро. Сезон в Болгарии открывают в июне.

Интерес увеличился

Итоги года, как уже было сказано, еще не подведены, но латвийские туроператоры отмечают, что интерес жителей Латвии к турпоездкам за пределы страны увеличился. В этом году также наблюдается повышенная конкуренция среди поставщиков услуг, так как на латвийский рынок вышли новые туристические компании. При этом самая большая конкуренция за клиентов по направлениям в Турцию и на греческие острова.

В последние годы объемы перевозки пассажиров, организованные туристическими операторами, увеличились, и, как прогнозируют участники рынка, в нынешнем году они останутся на аналогичном уровне.

Хотя рынок уже достаточно насыщен, но все равно на него по-прежнему выходят новые авиакомпании, открываются новые направления. Поэтому ожидается, что и 2025 год будет сопровождаться острой конкуренцией среди туроператоров.

В мире стабильности нет

На развитие туризма влияет и не очень благоприятная ситуация в мире. В частности, из-за войны в секторе Газа в Латвии существенно уменьшился спрос на поездки в Египет. Эта страна особо популярна в зимний сезон.

Латвийские туроператоры в зимний период теперь стараются предлагать путешественникам альтернативы. В частности, это отдых на Тенерифе, Мадейре, в Объединенных Арабских Эмиратах, а также различные горнолыжные туры.

Чтобы компенсировать проседание Египта, некоторые турфирмы начали летний сезон раньше – рейсы на Кипр запускаются в середине марта, а в Турцию – в конце марта.

Война в Газе на сегодняшний день приостановлена, но никто не гарантирует, что она не возобновится через какое-то время. Так что это направление по-прежнему под вопросом.

На желание населения передвигаться сильно влияет и стоимость авиабилетов, которая зависит от цен на нефть. К сожалению, в последние месяцы тренд здесь нехороший – баррель все дорожает и дорожает. Так что, скорее всего, и в этом году поток туристов за рубеж будет сдерживать дорогой авиационный керосин.