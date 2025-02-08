Сосед записывает на видео, как моя жена ходит в туалет: муниципалы Риги пожимают плечами

«Мой сосед установил на своем участке видеокамеру наблюдения таким образом, что весь МОЙ участок, включая туалет, обеденный стол, грядки, где мы с женой летом работаем в «купальниках», прямо под этой камерой.

Таким образом, на наш взгляд, он грубо нарушил наше право на частную жизнь! Мой личный контакт с женой этого соседа еще в момент установки этой камеры не дал НИКАКОГО результата.

В муниципальной полиции мне ответили, что такого рода вопросы не входят в круг их обязанностей. Мое письменное обращение к соседу также осталось без ответа.

На письменное обращение в криминальную полицию и после визита полицейского к моему соседу (я этот визит видел сам с моего участка) был получен ответ, что в этом вопросе нет признаков уголовного преступления и поэтому «принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Тем не менее постоянное видеонаблюдение моего участка, а также дороги общего пользования, со всеми пешеходами, велосипедистами, автомобилями – продолжается круглосуточно!

Хочу подчеркнуть, что на углу дома соседа УЖЕ была установлена видеокамера, снимающая его двор, входные ворота и подход к воротам. Таким образом, могу сделать вывод, что, исходя из позиции этой новой камеры (установлена на столбе высотой около 3 метров (выше ворот и забора вокруг) и направления видеосъемки (прямо на мой двор), эта новая видеокамера СПЕЦИАЛЬНО предназначена для наблюдения частной жизни моей семьи – то есть мы 24 часа в сутки находимся под ПРЯМЫМ видеоконтролем моего соседа!

Очень просим вас дать реальный совет – как нам прекратить это безобразие и получить возможность находиться на своем участке БЕЗ наблюдения за нашей частной жизнью! Полагаю, что этот вопрос волнует еще многих жителей нашей страны».

Екатерина Жуковская, юрист:

– Действительно, вопрос об установке видеокамер соседями достаточно распространен, в нашей стране он входит в «топ-10» заявлений в полицию. На самом деле, ситуация не является однозначной, для ее оценки необходимо написать заявление в Государственную инспекцию по защите данных – Datu valsts inspekcija (DVI).

DVI, в свою очередь, обязана запросить у соседа техническую информацию, а также выяснить причину установки видеокамеры. Не исключено, что в ходе проверки обнаружится, что участок технически закрыт для съемки (часть «черного экрана» у камеры).

Если съемка проезжей части и общественного пространства, а также чужой частной собственности все-таки происходит, сосед обязан разместить в заметном месте предупреждение о видеосъемке, описав также ее цель.

При получении запроса от DVI сосед обязан будет дать следующие пояснения:

с какими целями ведется видеонаблюдение (скорее всего, в качестве аргумента он приведет обеспечение безопасности его собственного участка);

кто отвечает за хранение данных;

сколько времени данные хранятся;

не передаются ли третьим лицам.

Затем Госинспекция по защите данных должна будет оценить, насколько соизмеримо проведение видеосъемки с общественными интересами. А в случае если будут констатированы нарушения – наложить штраф.