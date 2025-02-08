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Сосед записывает на видео, как моя жена ходит в туалет: муниципалы Риги пожимают плечами 6

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2025
BB.LV
Сосед записывает на видео, как моя жена ходит в туалет: муниципалы Риги пожимают плечами

«Мой сосед установил на своем участке видеокамеру наблюдения таким образом, что весь МОЙ участок, включая туалет, обеденный стол, грядки, где мы с женой летом работаем в «купальниках», прямо под этой камерой.

Таким образом, на наш взгляд, он грубо нарушил наше право на частную жизнь! Мой личный контакт с женой этого соседа еще в момент установки этой камеры не дал НИКАКОГО результата.

В муниципальной полиции мне ответили, что такого рода вопросы не входят в круг их обязанностей. Мое письменное обращение к соседу также осталось без ответа.

На письменное обращение в криминальную полицию и после визита полицейского к моему соседу (я этот визит видел сам с моего участка) был получен ответ, что в этом вопросе нет признаков уголовного преступления и поэтому «принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела».

Тем не менее постоянное видеонаблюдение моего участка, а также дороги общего пользования, со всеми пешеходами, велосипедистами, автомобилями – продолжается круглосуточно!

Хочу подчеркнуть, что на углу дома соседа УЖЕ была установлена видеокамера, снимающая его двор, входные ворота и подход к воротам. Таким образом, могу сделать вывод, что, исходя из позиции этой новой камеры (установлена на столбе высотой около 3 метров (выше ворот и забора вокруг) и направления видеосъемки (прямо на мой двор), эта новая видеокамера СПЕЦИАЛЬНО предназначена для наблюдения частной жизни моей семьи – то есть мы 24 часа в сутки находимся под ПРЯМЫМ видеоконтролем моего соседа!

Очень просим вас дать реальный совет – как нам прекратить это безобразие и получить возможность находиться на своем участке БЕЗ наблюдения за нашей частной жизнью! Полагаю, что этот вопрос волнует еще многих жителей нашей страны».

Екатерина Жуковская, юрист:

– Действительно, вопрос об установке видеокамер соседями достаточно распространен, в нашей стране он входит в «топ-10» заявлений в полицию. На самом деле, ситуация не является однозначной, для ее оценки необходимо написать заявление в Государственную инспекцию по защите данных – Datu valsts inspekcija (DVI).

DVI, в свою очередь, обязана запросить у соседа техническую информацию, а также выяснить причину установки видеокамеры. Не исключено, что в ходе проверки обнаружится, что участок технически закрыт для съемки (часть «черного экрана» у камеры).

Если съемка проезжей части и общественного пространства, а также чужой частной собственности все-таки происходит, сосед обязан разместить в заметном месте предупреждение о видеосъемке, описав также ее цель.

При получении запроса от DVI сосед обязан будет дать следующие пояснения:

  • с какими целями ведется видеонаблюдение (скорее всего, в качестве аргумента он приведет обеспечение безопасности его собственного участка);

  • кто отвечает за хранение данных;

  • сколько времени данные хранятся;

  • не передаются ли третьим лицам.

Затем Госинспекция по защите данных должна будет оценить, насколько соизмеримо проведение видеосъемки с общественными интересами. А в случае если будут констатированы нарушения – наложить штраф.

#спрашиваете — отвечаем
6
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Комментарии (6)

  • aa
    aa aa
    9-го февраля

    Есть дипломатичное решение. Требуется

    1. договоритьсяс соседом на совместное использование видео системы или её части. 2.конкретной камере, вызывающей споры, задать зону приватности -программно заслонить на ней спорные области
    1
    0
  • JD
    Janis Dombris
    9-го февраля

    Ну хз, я дома голый хожу с открытыми шторами, ваще пофиг на соседей, если они нормальные, то им самим будет мерзко подглядывать

    2
    1
  • MT
    Michael T.
    8-го февраля

    Купите лазерную указку...включите и направте ее луч в камеру( она ослепнет) вам только остается менять батарейки ну и закрепить ее как-то....и да, сосед конечно мЕрзота конченная

    14
    2
  • VS
    Vad Sorry
    8-го февраля

    Я лично считаю что это беспредел, а то если он посмотрит когда все ушли и ворам наводку даст? Ни говоря уже о том что ни позагорать ни в носу ни поковыряться на своем же участке, это серьезное вторжение в частную жизнь, то что он там на улице автобусы снимает это публичное место это ни запрещено...

    19
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Vad Sorry
    8-го февраля

    У этой проблемы есть и другая сторона. В Германии активисты с подобными мнениями смогли добиться того, что в некоторых федеральных землях ты можешь получить штраф за установленный в твоей машине регистратор. Так что у палки два конца и неизвестно какой из них лучше...

    4
    0
  • JB
    Janis Berzin
    8-го февраля

    "Мой личный контакт с женой этого соседа еще в момент установки этой камеры не дал НИКАКОГО результата" - сосед снимал как пациент вступал в "личный контакт" с его женой, но не выложил запись для просмотра?

    10
    2
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