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Исследование показало, у кого из жителей Латвии самые большие проблемы с психическим здоровьем 1

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2025
LETA
Исследование показало, у кого из жителей Латвии самые большие проблемы с психическим здоровьем
ФОТО: dreamstime

Десятая часть жителей за последний год оценивает свое психическое здоровье как плохое, выяснилось в ходе опроса, проведенного социологическим агентством "Norstat".

Также выяснилось, что тревогу или панические атаки в прошлом году испытывали 44% опрошенных жителей Латвии, в то время как в аналогичном опросе в марте 2022 года таких ответов было в два раза больше — 90%.

Результаты опроса свидетельствуют, что женщины за последние 12 месяцев испытывали тревогу или панические атаки чаще, чем мужчины.

Среди тех, кто за последний год испытывал тревогу, более половины, или 55%, — это люди в возрасте от 18 до 29 лет. В то же время представители старшего поколения в возрасте от 60 до 74 лет сталкивались с тревогой или паническими атаками значительно реже — 32%.

На вопрос "Как вы оцениваете свое психическое здоровье за последний год?" 46% респондентов ответили "хорошо". Треть опрошенных выбрали ответ "удовлетворительно", в то время как более десятой части ответивших признали, что их психическое здоровье было плохим. Свое психическое здоровье как плохое чаще оценивали жители Риги, молодые люди и люди с более низкими доходами.

В опросе также выяснены факторы, которые жители считают наиболее важными для поддержания психического здоровья и эмоционального благополучия в повседневной жизни. Чаще всего упоминались полноценный отдых, благоприятные отношения в семье и регулярная физическая активность. Значительно реже упоминалось употребление успокоительных препаратов и отказ от алкоголя или опьяняющих веществ.

#здоровье
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • bt
    bory tchist
    9-го февраля

    достаточно почитать комментарии штаны и алкашей на русском портале "вентaс балcc" и – сразу станет понятно у кого крыша съехала

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