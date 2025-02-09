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Сегодня Латвию подключат к европейской электросети 3 1217

Наша Латвия
Дата публикации: 09.02.2025
LETA
Сегодня Латвию подключат к европейской электросети
ФОТО: Unsplash

Балтийские страны сегодня подключатся к единой энергосети Европы, сообщило агентство LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM).

Техническую задачу по переключению выполнят операторы энергосистем Балтии — латвийское АО "Augstsprieguma tīkls", литовская "Litgrid" и эстонская "Elering".

У Латвии с Россией было одно соединение, у Эстонии — три соединения, а у Литвы было три соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу Балтийские страны отключились от российской сети, и в течение суток Балтийские страны работали в изолированной энергосистеме и проводили тесты изолированной работы системы передачи электроэнергии. Сегодня же через литовско-польское соединение Балтийские страны подключатся к единой энергосети континентальной Европы.

В министерстве отмечают, что мощности системы газоснабжения также достаточны для покрытия повышенного спроса на природный газ. Балтийские страны имеют достаточную местную мощность производства электроэнергии, а также другие внешние соединения, такие как "Estlink-1", "NordBalt", "LitPolink". Прогноз подтверждает достаточность мощностей как в Латвии, так и в Балтии в целом. Повреждение "Estlink 2" 25 декабря 2024 года также не создает рисков для энергобезопасности.

Для подключения к европейской энергосети перебои с электроэнергией не ожидаются. Однако в то же время необходимо осознавать возможные риски незапланированных вмешательств, связанных с отключением от энергосети, контролируемой Россией, добавляют в министерстве.

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#электроэнергия
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Григорий Антонов
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(3)
  • ТТ
    Тим Тим
    9-го февраля

    Короче куда звонить,если я увижу на высоковольтном столбе мужика с плоскогубцами,одетого в форму прапорщика ФСБ?

    43
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тим Тим
    9-го февраля
    1. Говорить с пылким жаром, временами переходя на панический шопот. 😸
    5
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Тим Тим
    9-го февраля

    Тридварастическая цензура ббэшечки убрала из предыдущего моего номер телефона 😏 Ну что же, вот он по иному: одын-одын-тыри 😺

    3
    0
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