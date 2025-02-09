Сегодня Латвию подключат к европейской электросети

Техническую задачу по переключению выполнят операторы энергосистем Балтии — латвийское АО "Augstsprieguma tīkls", литовская "Litgrid" и эстонская "Elering".

У Латвии с Россией было одно соединение, у Эстонии — три соединения, а у Литвы было три соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

В субботу Балтийские страны отключились от российской сети, и в течение суток Балтийские страны работали в изолированной энергосистеме и проводили тесты изолированной работы системы передачи электроэнергии. Сегодня же через литовско-польское соединение Балтийские страны подключатся к единой энергосети континентальной Европы.

В министерстве отмечают, что мощности системы газоснабжения также достаточны для покрытия повышенного спроса на природный газ. Балтийские страны имеют достаточную местную мощность производства электроэнергии, а также другие внешние соединения, такие как "Estlink-1", "NordBalt", "LitPolink". Прогноз подтверждает достаточность мощностей как в Латвии, так и в Балтии в целом. Повреждение "Estlink 2" 25 декабря 2024 года также не создает рисков для энергобезопасности.

Для подключения к европейской энергосети перебои с электроэнергией не ожидаются. Однако в то же время необходимо осознавать возможные риски незапланированных вмешательств, связанных с отключением от энергосети, контролируемой Россией, добавляют в министерстве.