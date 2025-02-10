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Латвия проверит свои бронетранспортеры в бою, в Украине 2

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
Латвия проверит свои бронетранспортеры в бою, в Украине
ФОТО: LETA

Министерство обороны Латвии (МО) заказало у производителя "Patria" бронетранспортеры 6x6, которые будут поставлены Вооруженным силам Украины.

Поставка бронемашин в Украину не повлияет на объем ранее сделанного заказа для нужд Национальных вооруженных сил и сроки их поставки, обещают в министерстве.

Произведенные в Латвии бронемашины для защитников Украины будут поставлены в течение этого года. Бронетранспортеры поставит ООО "Defence Partnership Latvia".

"Мы не только поддержим Украину в борьбе против оккупантов, но и проверим применение бронемашин и их устойчивость в реальных боевых условиях, что даст полезные выводы для НВС", — отметил министр обороны Андрис Спрудс.

В рамках межправительственной программы сотрудничества Финляндии, Латвии, Швеции и Германии 30 августа 2021 года Латвия подписала генеральное соглашение о закупке бронемашин "Patria 6x6", которое включало заказ на более чем 200 бронетранспортеров.

Параллельно вместе с партнерскими странами МО и НВС продолжали сотрудничество в рамках программы исследований и разработки системы бронемашин (CAVS), включая разработку общей командной платформы.

Работы по разработке и проектированию платформы были завершены летом 2024 года, что позволило МО, помимо закупки бронетранспортеров, провести переговоры и дополнить латвийский заказ также 56 командно-штабными бронемашинами.

#вооружение
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го февраля

    Т.е. латвийский министр будет проверять устойчивость и живучесть "своей" военной техники на украинских парнях?! Заранее зная что эти БТРы будут уничтожены российскими дронами. А значит и их экипаж тоже погибнет. Невероятный цинизм!!! И это забота Латвии об Украине?!

    20
    1
  • JB
    Janis Berzin
    10-го февраля

    Ответ на вопрос - "как появляется дефицит в бюджете?"

    38
    0

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