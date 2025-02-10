Латвийские общественные СМИ отказались от предвыборных дебатов на русском языке

В этом году предвыборные дебаты на Латвийском общественном медиа (LSM) будут проходить только на латышском языке. Об этом говорится на сайте LTV.

Служба новостей LTV в цикле "Выбери будущее!" на канале LTV1 и платформах LSM организует предвыборные дебаты, чтобы отразить предложения зарегистрированных списков на муниципальных выборах этого года, лидеров политических партий и партийных объединений, а также их идеи.

Предполагается, что запись дебатов начнется 17 мая, а их публикация и трансляция — 19 мая, завершаясь в зависимости от количества поданных списков.

В регламенте указано, что дебаты будут публиковаться, начиная с самоуправлений с наименьшим числом жителей и заканчивая самоуправлениями с наибольшим числом жителей.