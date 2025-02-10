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Накануне лета: 13 мест для купания в Латвии номинированы на «Голубой флаг» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
Накануне лета: 13 мест для купания в Латвии номинированы на «Голубой флаг»
ФОТО: LETA

Представитель Фонда экологического образования Эвелина Криевиня-Хаммере сообщила агентству LETA, что тринадцать мест для купания и одна пристань для яхт в Латвии номинированы на получение туристического эко-сертификата «Голубой флаг».

Ежегодно в мае, когда официально открывается купальный сезон, на многих латвийских пляжах поднимается Голубой флаг, подтверждающий высокие стандарты экологичности и безопасности этих мест для купания. Чтобы получить эту международную награду, муниципалитеты начинают тщательную подготовку еще зимой, обеспечивая соблюдение строгих критериев.

Как поясняет Криевиня-Хаммере, реализация программы «Голубой флаг» обеспечивает управление зонами для купания и береговыми линиями с учетом охраны окружающей среды и устойчивого развития. Особое внимание уделяется поддержанию качества окружающей среды и сохранению биоразнообразия, гарантируя безопасную и чистую среду для отдыха. Участвуя в этой инициативе, муниципалитеты также обязуются реализовывать более широкие мероприятия по экологическому образованию.

В этом году заявки на получение «Голубого флага» поступили от 15 латвийских мест для купания и пристаней для яхт.

Национальное жюри Голубого флага завершило оценку кандидатов на прошлой неделе, и в этом году от Латвии на рассмотрение международного жюри были выдвинуты 13 мест для купания и одна пристань для яхт.

Среди них — Вакарбули, Вецаки, озеро Бабелите, Вентспилсская городская купальня, Лиепайский карьер «Беберлини», купальни «Dienvidrietumi» и «Pie stadiona».

От Даугавпилса номинированы места для купания на Большом Стропском озере.

Национальное жюри также выдвинуло на «Голубой флаг» водохранилище Раджу в Екабпилсском крае, зону для купания «Центр» в Саулкрасты, зону для купания «Лиэлэзерс» в Лимбажи и зону для купания «Абрагциемс».

На конкурс также номинирован яхтенный порт Лиепайской специальной экономической зоны «Лиепая Марина».

В этом году возможности получения национальной сертификации качества зон для купания еще не закрыты — муниципалитеты с благоустроенными и соответствующими официальными зонами для купания все еще могут ее получить, подав заявку до 15 апреля.

Прошлым летом «Голубой флаг» получили 12 зон для купания и одна пристань для яхт.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го февраля

    Клоуны! Напоминает Иван Василевич меняет профессию: " И этот до еще борется за культуру обслуживания!"

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