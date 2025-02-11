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CSDD опять повышает цены. На некоторые услуги - в 2,4 раза! 2

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2025
LETA
CSDD опять повышает цены. На некоторые услуги - в 2,4 раза!

Правительство поддержало подготовленные Министерством сообщения изменения в прейскуранте цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которые предусматривают с 1 марта этого года повышение цен.

Цена на технический осмотр для транспортных средств категории M1, то есть легковых автомобилей, увеличится на 4,70 евро — с 29,40 евро до 34,10 евро. При этом с 1 января этого года наклейки о прохождении технического осмотра, которые стоили 2,19 евро, больше не выдаются.

Более значительное повышение платы ожидается за технический осмотр автобусов и грузовых автомобилей. Стоимость услуги технического осмотра для транспортных средств категории N3, то есть грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн, увеличится на 46,1% — с 49,39 евро до 72,18 евро, а для транспортных средств категории M3, то есть автобусов с полной массой более пяти тонн, цена на технический осмотр вырастет на 41,8% — с 50,19 евро до 71,18 евро.

Прием экзаменов на право управления транспортными средствами категорий A и B подорожает на 20% — с 29,85 евро до 35,82 евро.

Одновременно в 2,4 раза увеличится цена на выбор номерных знаков с одной или одинаковой комбинацией цифр. До сих пор стоимость услуги составляла 413,22 евро без НДС, но в дальнейшем она будет составлять 991,73 евро без НДС.

Также увеличится стоимость услуги, связанной с регистрацией электросамокатов при личном присутствии, с определением их индивидуальных технических параметров. Цена на эту услугу вырастет на 70% — с 6,1 евро до 10,37 евро.

#csdd
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го февраля

    Когда уже разгонят эту контору, которая не является государственным предприятием, является насосом из карманов жителей Латвии. ЦСДД частное акционерное предприятие, у которого есть люди, кто получает деньги из наших карманов.

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го февраля

    Любопытно, что за 4 долбоклюя лайкнувшие сиё?🤔

    22
    1

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