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В интернете обнаружены ложь и спекуляции относительно отключения Латвии от БРЭЛЛ 2

Наша Латвия
Дата публикации: 11.02.2025
LETA
В интернете обнаружены ложь и спекуляции относительно отключения Латвии от БРЭЛЛ
ФОТО: LETA

Государственная служба безопасности (VDD) в социальных сетях и приложениях для онлайн-общения обнаружила распространение отдельных спекуляций и ложных утверждений, связанных с отключением стран Балтии от единой энергосистемы России - BRELL.

Согласно данным мониторинга, проведенного VDD, на прошлой неделе в информационном пространстве Латвии теме отключения стран Балтии от BRELL и подключения к единой европейской энергосистеме уделялось повышенное внимание общественности, однако ситуация в целом была спокойной.

Служба обнаружила в социальных сетях и приложениях для онлайн-общения распространение отдельных спекуляций и ложных утверждений, связанных с этой актуальной темой, однако они не оказали существенного влияния на информационное пространство Латвии и общество.

В службе также отметили, что государство-агрессор Россия уже давно использует эту тему в своей пропаганде, пытаясь представить решение стран Балтии отключиться от BRELL и уменьшить влияние России как ошибочное. На прошлой неделе VDD также зафиксировала распространение сообщений от российских субъектов, целью которых было дискредитировать страны Балтии в связи с отключением от BRELL.

#брэлл
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го февраля

    энергокольцо будет восстановлено после 2026 с восстановлением Советской юрисдикции

    18
    0
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Надеюсь, то, что подорожает электричество после переподключения не считают ложью, потому как уже новые тарифы вступят в силу 1 июля.

    27
    0

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