В интернете обнаружены ложь и спекуляции относительно отключения Латвии от БРЭЛЛ

Государственная служба безопасности (VDD) в социальных сетях и приложениях для онлайн-общения обнаружила распространение отдельных спекуляций и ложных утверждений, связанных с отключением стран Балтии от единой энергосистемы России - BRELL.

Согласно данным мониторинга, проведенного VDD, на прошлой неделе в информационном пространстве Латвии теме отключения стран Балтии от BRELL и подключения к единой европейской энергосистеме уделялось повышенное внимание общественности, однако ситуация в целом была спокойной.

Служба обнаружила в социальных сетях и приложениях для онлайн-общения распространение отдельных спекуляций и ложных утверждений, связанных с этой актуальной темой, однако они не оказали существенного влияния на информационное пространство Латвии и общество.

В службе также отметили, что государство-агрессор Россия уже давно использует эту тему в своей пропаганде, пытаясь представить решение стран Балтии отключиться от BRELL и уменьшить влияние России как ошибочное. На прошлой неделе VDD также зафиксировала распространение сообщений от российских субъектов, целью которых было дискредитировать страны Балтии в связи с отключением от BRELL.