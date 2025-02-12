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Покупатели заподозрили, что «Rimi» по акции продает чернику c сальмонеллой 1

Наша Латвия
Дата публикации: 12.02.2025
BB.LV
Покупатели заподозрили, что «Rimi» по акции продает чернику c сальмонеллой

Мадара хочет предупредить покупателей о необходимости проявлять осторожность при покупке черники в магазине. Она слышала, что в ягодах содержатся бактерии сальмонеллы, передает Bez Tabu.

Сообщается, что знакомая Мадаре сотрудница таможни предупредила, что «Rimi» продает по акции чернику, содержащую бактерии сальмонеллы. «Многие люди чувствуют себя плохо после употребления этой черники! В то время как Норвегия объявила об этом, Латвия все еще выставляет ее на продажу. Я думаю, стоит обратить внимание на то, как шутят о здоровье людей!», - говорит женщина.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, поражающее преимущественно желудочно-кишечный тракт. Заразиться можно при употреблении недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, пищи, приготовленной без соблюдения санитарных норм, при контакте с инфицированными животными или при контакте с инфицированными людьми.

Продовольственно-ветеринарная служба тщательно контролирует продукты в магазинах. Журналисты обратились в службу с вопросом: действительно ли «Rimi» продает чернику, содержащую сальмонеллез?

«У ПВС нет информации о том, что партия черники, зараженная сальмонеллой, что подтверждено лабораторно, продается и распространяется в Латвии. Если бы такая информация была доступна, служба немедленно приняла бы меры по изъятию конкретной партии черники из продажи», - заявили в учреждении.

В Центре по профилактике и контролю заболеваний указывают, что заболеваемость сальмонеллезом в настоящее время минимальна — в январе было зарегистрировано 7 случаев заболевания, в декабре прошлого года — 46. При опросе пациентов не подтвердилось, что заражение произошло непосредственно через чернику.

Представитель магазина «Rimi» рассказал, что черника — один из самых покупаемых продуктов, который клиенты с удовольствием выбирают. Она опровергает сообщения о том, что продает чернику, содержащую бактерии сальмонеллы. «Rimi» тщательно выбирает своих поставщиков. Симптомы сальмонеллеза появляются через 6–72 часа после заражения. Признаки включают тошноту, рвоту, судороги, диарею, лихорадку и головную боль. Чтобы защитить себя от этой инфекции, рекомендуется соблюдать правила гигиены.

Если вы подозреваете наличие инфекции, рекомендуется обратиться к лечащему врачу.

#пвс #rimi
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Комментарии (1)

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    Olegs Nikiforovs
    12-го февраля

    да, было плохо, потом и от знакомых услышал жалобы.... кто бы мог подумать.. черника, полезная ягода... да полезная, если не крутка... ужас блин 👎👎👎

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