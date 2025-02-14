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«Денег все меньше» - латвийское общество помощи Украине «Твои друзья» на грани 3

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
«Денег все меньше» - латвийское общество помощи Украине «Твои друзья» на грани

В обществе "Твои друзья", которое уже третий год неутомимо помогает охваченной войной Украине, признают, что обмеление потока пожертвований угрожает как уплате аренды за обширный склад на ул. Вентспилс в Риге, так и возможности заплатить зарплату работникам, а также залить топливо в машины, которые везут Украине благотворительные грузы.

Руководитель общества Улвис Новикс рассказал: "Это несколько тысяч человек, которым мы помогаем здесь, иногда по сто человек в день. А тот объем грузов, который мы доставляем, это несколько миллионов".

Общество существует, привлекая проектные деньги и пожертвования. Но сейчас размер пожертвований сократился настолько драматично, что в обществе не знают, как оплатить аренду.

"Мы должны оплачивать счета за отопление, за аренду, зарплаты. Есть расходы на топливо, и этому разделу критически не хватает [денег]. Мы привлекаем фонды, пишем проекты, но мы не можем оплатить вовремя счета. Мы благодарны, что оплаты счетов ждут, что работники дожидаются выплаты задержанной зарплаты", - отметил глава общества.

В среднем расходы общества составляют 30 000 евро в месяц. Это даже не десятая часть тех денег и пожертвований, которые оборачивает общество, помогая семьям в Украине и Латвии. Общество можно поддержать по-разному: и жертвуя деньги, и отдавая вещи благотворительному магазину. От их реализации поступают деньги, например, на дроны.

#благотворительность #помощь украине
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Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    Это благотворительность или нажива? Можно мне к вам? Готов ничего не делать за зарплату. Идите работать, а помогать можете в свободное от работы время

    53
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    14-го февраля

    Странно почему они получают зарплаты, они получаются деньги зарабатывают на людском горе с одной стороны и на пожертвованиях других людей? Почему бы им не поработать как волонтёры?

    85
    0
  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Интересно какие у них зарплаты?

    61
    0

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