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Как увеличить себе пенсию: пенсионерам рассказали, почему они теряют деньги 2

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Как увеличить себе пенсию: пенсионерам рассказали, почему они теряют деньги
ФОТО: dreamstime

Автоматический перерасчет может увеличить размер пенсий примерно для 60% работающих пенсионеров, или почти 36 000 человек. Об этом сообщают финансовые эксперты.

Дело в том, что более 12 тысяч, или 20% работающих пенсионеров, никогда не использовали возможность перерасчета пенсии, скорее всего, потому, что люди не знают об этой возможности. Еще почти 40% работающих пенсионеров произвели перерасчет пенсии до 2023 года. Это указывает на то, что часть пожилых людей забыли это сделать.

Если человек выходит на пенсию, но продолжает работать, 20% от его зарплаты зачисляются в первый уровень пенсионной системы, и больше не производятся взносы во второй уровень пенсионной системы. Раз в год работающие пенсионеры могут обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с заявлением о перерасчете пенсии — на основании того, что человек внес в первый уровень пенсионной системы упомянутые 20% от ежемесячной зарплаты, производится перерасчет — и соответственно увеличивается размер пенсии.

В конце 2024 года Сейм утвердил поправки к закону "О государственных пенсиях", которые предусматривают автоматический, а не на основе заявления, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Первый автоматический перерасчет будет произведен 1 апреля 2026 года. Если получатель пенсии желает, чтобы пенсия была пересчитана в другую дату, то получатель пенсии должен подать заявление в VSAA, указав, с первого числа какого месяца пенсия в дальнейшем будет автоматически пересчитываться. Такое заявление должно быть подано не позднее чем за два месяца до следующей даты автоматического перерасчета пенсии. Его можно подать в VSAA с 1 апреля 2025 года, и первый перерасчет пенсии будет произведен не ранее чем с 1 апреля 2026 года.

Например, работающий пенсионер со средней ежемесячной пенсией 514 евро и зарплатой 1500 евро в месяц, продолжая работать, может ежегодно увеличивать свою ежемесячную пенсию на 14–18 евро, или примерно на 3% в год.

#пенсии
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • JD
    Janis Dombris
    15-го февраля

    Честно говоря, нифига не понял, но звучит как изначальный обман. Обман вся пенсионная система с их левыми уровнями

    18
    0
  • MT
    Michael T.
    14-го февраля

    Например, работающий пенсионер со средней ежемесячной пенсией 514 евро и зарплатой 1500 евро в месяц, продолжая работать, может ежегодно увеличивать свою ежемесячную пенсию на 14–18 евро, или примерно на 3% в год....вы где таких пенсионеров видели...КАК ВАМ НЕСТЫДНО

    35
    0

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