Baltijas balss logotype

Рождаемость в Латвии в прошлом году упала на 13,2% (+ГРАФИК) 2

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Рождаемость в Латвии в прошлом году упала на 13,2% (+ГРАФИК)

В прошлом году родился 12 571 ребенок, что на 13,2% или 1919 детей меньше, чем в 2023 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В последнем квартале прошлого года число рождений не превышало тысячи (994 в октябре, 940 в ноябре и 921 в декабре). По данным ЦСУ, в 2024 году в каждом месяце будет самое низкое число рождений за последние сто лет.

В прошлом году была зарегистрирована 26 341 смерть - на 6 % или 1690 меньше, чем в 2023 году. Наибольшее снижение числа смертей произошло в четвертом квартале 2024 года - на 9 % по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Наименьшее количество смертей было зарегистрировано в сентябре - 1956, наибольшее - в январе - 2702.

В 2024 году число умерших было на 13 770 больше, чем число родившихся. По данным ЦСУ, наибольшая разница была в 2021 году, когда умерло на 17 180 человек больше, чем родилось. Естественный прирост населения в Латвии был отрицательным с 1990 года.

В результате отрицательного естественного прироста население страны сократилось на 13 000 человек и на 1 января 2025 года оценивалось в 1 853 000 человек.

В прошлом году было зарегистрировано 10 390 браков, что на 1,5 % или 159 меньше, чем в 2023 году. После 2020 года количество заключенных браков постепенно увеличивалось, но уже второй год подряд снижается. В прошлом году было заключено на 312 браков меньше, чем в 2020 году, когда действовали ограничения на собрания в связи с пандемией.

#демография
5
0

Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го февраля

    Точка невозврата пройдена - пока существует это государство страна будет вымирать.

    1
    0
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    При оккупации был прирост населения, при свободе убыль. Странная нация латыши - размножаются только в оккупации.

    5
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео