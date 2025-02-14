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Что смотрит население? Назван самый популярный телеканал в Латвии 2

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Что смотрит население? Назван самый популярный телеканал в Латвии
ФОТО: LETA

В январе самым популярным телеканалом стал LTV1, на просмотр которого было потрачено 11,2% общего времени телесмотрения, сообщили агентству LETA представители исследовательской компании "Kantar".

Вторым по популярности стал телеканал TV3, на который пришлось 9,1% от общего времени телесмотрения. На третьем месте оказался LTV7 с долей 3,3%.

С долей телесмотрения 2,9% в январе следовал TV6, далее с 2,8% - "TV3 Life" и 8TV, с 2,4% - "TV3 Plus", с 2,2% - 360TV.

Более 1% от общего времени телесмотрения также набрали каналы STV, TV24, "Super+", "Super Baltic".

Самыми популярными телевизионными программами января стали шоу "Pārdziedi mani!" (Перепой меня) на LTV1, которое в среднем смотрели 9,4% или 162 800 жителей Латвии в возрасте от четырех лет. На втором месте - "Muzikālā banka 2024. Apbalvošanas ceremonija" (Музыкальный банк 2024. Церемония награждения) на LTV1, собравшая аудиторию в 8,5% или 147 300 зрителей. Третьей по популярности программой стала "Panorāma (Svētdienā)" (Панорама. Суббота) на LTV1, которую смотрели 7,7% или 132 100 жителей Латвии.

В первой двадцатке нет ни одной передачи на русском языке. Между собой все 20 мест делят всего 2 телеканала (на латышском языке) - LTV1 и TV3.

При этом 50,2% опрошенных в опросе телесмотрения в качестве телеканала выбрали "Другое". Данных о том, что именно они смотрят, нет. В январе 2020 года таковых было 32%.

Директор по работе с клиентами медиаисследований "Kantar" Оскар Румпетерс отметил, что в январе один зритель проводил у телевизора в среднем четыре часа и 36 минут в день, что на одну минуту больше, чем в декабре прошлого года.

#телевидение
2
79

Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    14-го февраля

    "При этом 50,2% опрошенных в опросе телесмотрения в качестве телеканала выбрали "Другое"." - то есть больше половины смотрят запрещенное телевидение, санкционное?

    70
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    14-го февраля

    вообще телевизор не смотрю. Поглощаю так сказать всякую западную и восточную пропаганду через все эти интернеты

    72
    3

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