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Штраф за поводок: в Юрмале ловят и наказывают владельцев собак 3

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Штраф за поводок: в Юрмале ловят и наказывают владельцев собак
ФОТО: dreamstime

На юрмальских пляжах уже поймали восемь собак без поводка - начаты административные процессы.

Простым гуляющим - физическим лицам, за это может грозить от 10 до 250 евро штрафа. Юрлицам - до 750 евро. Как юридическое лицо может выгуливать собаку не очень понятно. Но ладно.

Юрмальское самоуправление напоминает любителям животных: на местных пляжах около Рижского залива с недавних пор прогулки с собакой разрешены. Но только с 1 ноября по 31 марта, и обязательное условие – собака должна быть на поводке.

"От жителей поступали жалобы"

Итак, самоуправление Юрмалы сообщает, что с 1 ноября 2024 года, когда были разрешены прогулки с собаками на пляже Рижского залива, поступило пять сообщений от жителей о несоблюдении обязательных правил – о нахождении гуляющих с собакой на пляже без поводка.

Но в целом инспекторами муниципальной полиции было зафиксировано уже восемь подобных случаев.

В итоге было начато семь дел об административных правонарушениях.

Где все же можно без поводка

Исключение составляют внутренние водоемы за пределами благоустроенных мест для купания – там разрешается находиться с собакой без поводка, если владелец или сопровождающий собаки в состоянии ее контролировать.

Отдельно регулируется и площадка для выгула собак в Слоке - она огорожена забором, там установлено оборудование для дрессировки собак.

Законодательная норма, обязывающая водить собаку на поводке в муниципальных общественных местах, призвана снизить риски безопасности.

#штрафы
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Комментарии (3)

  • JD
    Janis Dombris
    15-го февраля

    Ой да ладно вам. Там и без собак все обгажено.

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  • 14-го февраля

    обосрём последнее что не требует ремонта, туристы попрут к нам ведь не в одной стране мира нету такой опции как загар на собачих фекалиях

    21
    13
  • JB
    Janis Berzin
    14-го февраля

    Зачем их вообще на пляж пустили? Собачьи фекалии должны привлечь туристов?

    31
    15

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