Штраф за поводок: в Юрмале ловят и наказывают владельцев собак

На юрмальских пляжах уже поймали восемь собак без поводка - начаты административные процессы.

Простым гуляющим - физическим лицам, за это может грозить от 10 до 250 евро штрафа. Юрлицам - до 750 евро. Как юридическое лицо может выгуливать собаку не очень понятно. Но ладно.

Юрмальское самоуправление напоминает любителям животных: на местных пляжах около Рижского залива с недавних пор прогулки с собакой разрешены. Но только с 1 ноября по 31 марта, и обязательное условие – собака должна быть на поводке.

"От жителей поступали жалобы"

Итак, самоуправление Юрмалы сообщает, что с 1 ноября 2024 года, когда были разрешены прогулки с собаками на пляже Рижского залива, поступило пять сообщений от жителей о несоблюдении обязательных правил – о нахождении гуляющих с собакой на пляже без поводка.

Но в целом инспекторами муниципальной полиции было зафиксировано уже восемь подобных случаев.

В итоге было начато семь дел об административных правонарушениях.

Где все же можно без поводка

Исключение составляют внутренние водоемы за пределами благоустроенных мест для купания – там разрешается находиться с собакой без поводка, если владелец или сопровождающий собаки в состоянии ее контролировать.

Отдельно регулируется и площадка для выгула собак в Слоке - она огорожена забором, там установлено оборудование для дрессировки собак.

Законодательная норма, обязывающая водить собаку на поводке в муниципальных общественных местах, призвана снизить риски безопасности.