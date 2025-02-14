Штраф за поводок: в Юрмале ловят и наказывают владельцев собак

На юрмальских пляжах уже поймали восемь собак без поводка - начаты административные процессы.
Простым гуляющим - физическим лицам, за это может грозить от 10 до 250 евро штрафа. Юрлицам - до 750 евро. Как юридическое лицо может выгуливать собаку не очень понятно. Но ладно.
Юрмальское самоуправление напоминает любителям животных: на местных пляжах около Рижского залива с недавних пор прогулки с собакой разрешены. Но только с 1 ноября по 31 марта, и обязательное условие – собака должна быть на поводке.
"От жителей поступали жалобы"
Итак, самоуправление Юрмалы сообщает, что с 1 ноября 2024 года, когда были разрешены прогулки с собаками на пляже Рижского залива, поступило пять сообщений от жителей о несоблюдении обязательных правил – о нахождении гуляющих с собакой на пляже без поводка.
Но в целом инспекторами муниципальной полиции было зафиксировано уже восемь подобных случаев.
В итоге было начато семь дел об административных правонарушениях.
Где все же можно без поводка
Исключение составляют внутренние водоемы за пределами благоустроенных мест для купания – там разрешается находиться с собакой без поводка, если владелец или сопровождающий собаки в состоянии ее контролировать.
Отдельно регулируется и площадка для выгула собак в Слоке - она огорожена забором, там установлено оборудование для дрессировки собак.
Законодательная норма, обязывающая водить собаку на поводке в муниципальных общественных местах, призвана снизить риски безопасности.
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