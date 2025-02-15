Депутаты Сейма обсудят вопрос агрессии в интернете

Согласно повестке дня, на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 19 февраля, планируется обсудить проблему агрессии в интернете.

Ожидается, что комиссия обсудит проблемы, вызванные агрессией в Интернете, а также возможные пути их решения.

На заседание комиссии приглашены представители Министерства юстиции, Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Латвийского центра по правам человека, а также отраслевые эксперты.

Заседание комиссии начнется в 10:15 утра.