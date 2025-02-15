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Депутаты Сейма обсудят вопрос агрессии в интернете 2

Наша Латвия
Дата публикации: 15.02.2025
LETA
Депутаты Сейма обсудят вопрос агрессии в интернете

Согласно повестке дня, на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 19 февраля, планируется обсудить проблему агрессии в интернете.

Ожидается, что комиссия обсудит проблемы, вызванные агрессией в Интернете, а также возможные пути их решения.

На заседание комиссии приглашены представители Министерства юстиции, Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Латвийского центра по правам человека, а также отраслевые эксперты.

Заседание комиссии начнется в 10:15 утра.

#сейм #интернет
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Где агрессия? Вас, козлов, очень любят.

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  • Ч
    Чангл
    15-го февраля

    Демократия. Если один не согласен с другими, то в этом случае только ждать, когда последует акт насилия, только тогда можно и нужно смешаться. Поэтому депутаты просто перепишут сатверсме. А это по факту сталинский режим. Думаю я наговорил на статью 🤣🤣🤣

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