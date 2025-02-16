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Готовьтесь! Синоптики бьют в набат: Латвию накроет толстым слоем снега уже в понедельник 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Готовьтесь! Синоптики бьют в набат: Латвию накроет толстым слоем снега уже в понедельник
ФОТО: Youtube

В ближайшие сутки во многих регионах Латвии продолжатся снегопады, и за ночь снежный покров увеличится на 5-8 сантиметров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха предстоящей ночью понизится до -4...-9 градусов, на востоке страны - до -10...-12 градусов. На морском побережье температура составит 0...-3 градуса, в столице - от -3 до -5 градусов.

В понедельник днем местами продолжится снегопад, в западных и центральных регионах - сильный. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер. Температура воздуха днем составит +1...-2 градуса, на северо-востоке - до -2...-5 градусов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го февраля

    Пока вроде пронесло 😌 За ночь не навалило ужаса, по крайне мере в юрмале. Конечно, насыпало, но не по колено. Вроде, как самый снежный период зимы заканчивается. В конце недели уже обещают плюсовую.😺 Всех ббшников с началом рабочей недели! 🥳🎉

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