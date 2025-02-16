Пассажиры в Латвии - довольны! Обнародованы результаты опроса

87% пассажиров довольны качеством железнодорожного сообщения в Латвии, сообщили в АО "Pasažieru vilciens" (PV) со ссылкой на проведенный в сотрудничестве с исследовательской компанией "Kantar" опрос об удовлетворенности пассажиров PV.

Согласно данным опроса, 91% пассажиров высоко оценили чистоту в вагонах поездов, 87% довольны количеством мест и комфортом, 84% - температурой воздуха и воздухообменом, 82% - уровнем безопасности в поездах.

Как отмечает PV, также высоко оценены аспекты, касающиеся движения и расписания поездов - 86% пассажиров удовлетворены скоростью движения поездов, 85% - пунктуальностью отправления и прибытия, 81% - регулярностью движения.

Опрос показал, что за год число пассажиров, оценивающих работу PV как хорошую или отличную, увеличилось до 43%, а количество пассажиров, негативно оценивающих услуги предприятия, за год снизилось.

Согласно данным опроса, 25% пассажиров ездят на поездах каждый день или почти каждый день, 22% - три-четыре раза в неделю, 19% - один-два раза в неделю, 19% - несколько раз в месяц, 13% - реже.

Опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года, в нем участвовало 4487 пассажиров всех железнодорожных маршрутов, обслуживаемых PV.