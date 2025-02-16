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Пассажиры в Латвии - довольны! Обнародованы результаты опроса 4

Наша Латвия
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Пассажиры в Латвии - довольны! Обнародованы результаты опроса
ФОТО: LETA

87% пассажиров довольны качеством железнодорожного сообщения в Латвии, сообщили в АО "Pasažieru vilciens" (PV) со ссылкой на проведенный в сотрудничестве с исследовательской компанией "Kantar" опрос об удовлетворенности пассажиров PV.

Согласно данным опроса, 91% пассажиров высоко оценили чистоту в вагонах поездов, 87% довольны количеством мест и комфортом, 84% - температурой воздуха и воздухообменом, 82% - уровнем безопасности в поездах.

Как отмечает PV, также высоко оценены аспекты, касающиеся движения и расписания поездов - 86% пассажиров удовлетворены скоростью движения поездов, 85% - пунктуальностью отправления и прибытия, 81% - регулярностью движения.

Опрос показал, что за год число пассажиров, оценивающих работу PV как хорошую или отличную, увеличилось до 43%, а количество пассажиров, негативно оценивающих услуги предприятия, за год снизилось.

Согласно данным опроса, 25% пассажиров ездят на поездах каждый день или почти каждый день, 22% - три-четыре раза в неделю, 19% - один-два раза в неделю, 19% - несколько раз в месяц, 13% - реже.

Опрос проводился в ноябре-декабре прошлого года, в нем участвовало 4487 пассажиров всех железнодорожных маршрутов, обслуживаемых PV.

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23

Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го февраля

    ...4487×100%÷2880000=0,16% опрошено.

    11
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го февраля

    17,3 млн делин на 12 месяцев получаем 1,44 млн в месяц -- 2,88 млн за два месяца. 4487 опрошенных пассажиров: 2,88*100%÷4487=0,0641% опросила фирма по запросу PV. Вот это опрос! Вот это выборка! Совершенно липовый опрос, липовые проценты и просто ложь!!!

    14
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го февраля

    17,3 млн пассажиров было перевезено электропоездами, что на 14,9% больше, чем в 2023 году, а дизельными поездами перевезено 2,06 млн пассажиров, что на 6,7% больше.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го февраля

    4487 опрошенных пассажиров или просто людей? А это число опрошенных какой процент от перевезенных пассажиров за оцененный промежуток времени? 10%? 1%?

    6
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