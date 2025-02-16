Синоптики в Риге предупредили о мощном снегопаде

В Риге снегопад продолжится до второй половины дня, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, который распространил желтое предупреждение.

По данным метеорологов, с 11 до 14 часов снежный покров в столице увеличится на 5 сантиметров.

Снег может затруднить движение транспорта и пешеходов. Во время снегопада ухудшится видимость.

Под тяжестью снега могут ломаться ветки деревьев и обрываться линии электропередач.

Согласно оперативной информации ГООО "Latvijas valsts ceļi", на востоке страны условия движения на главных и региональных дорогах по сравнению с ранним утром улучшились, а в центральных и западных регионах большинство дорог занесены снегом.