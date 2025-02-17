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3500 клиентов «Sadales tīkls» в Иманте остались без электричества 2

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
3500 клиентов «Sadales tīkls» в Иманте остались без электричества
ФОТО: LETA

В понедельник утром электроснабжение было нарушено у примерно 3500 клиентов оператора распределительных сетей АО «Sadales tīkls» в рижском микрорайоне Иманта, сообщает LETA со ссылкой на компанию.

В 08:07 был зафиксирован технологический сбой в сети среднего напряжения, затронувший около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, улиц Ригондас гатве, Клейсту и Слокас в Риге.

Оперативная бригада «Sadales tīkls» приступила к локализации неисправности, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Причина перебоев с электроснабжением устанавливается.

#электричество
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Европодключене! Самый кайф поймем, когда придут счета.

    6
    0
  • JB
    Janis Berzin
    17-го февраля

    Наступил обещанный властями день энергонезависимости? Нет электроэнергии - нет зависимости?

    23
    1

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