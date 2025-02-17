3500 клиентов «Sadales tīkls» в Иманте остались без электричества

В понедельник утром электроснабжение было нарушено у примерно 3500 клиентов оператора распределительных сетей АО «Sadales tīkls» в рижском микрорайоне Иманта, сообщает LETA со ссылкой на компанию.

В 08:07 был зафиксирован технологический сбой в сети среднего напряжения, затронувший около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, улиц Ригондас гатве, Клейсту и Слокас в Риге.

Оперативная бригада «Sadales tīkls» приступила к локализации неисправности, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем клиентам.

Причина перебоев с электроснабжением устанавливается.