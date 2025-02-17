На 134 процента дороже: Почему так подорожала Латвийская почта?

«Осенью в средствах массовой информации сообщалось о повышении стоимости почтовых услуг. Речь шла о подорожании услуг в среднем на 30%. Но реальность превзошла все ожидания.
В декабре я отправила письмо сестре в Россию и заплатила за услугу 1,62 евро. Отправляя письмо в январе, я прикинула: плюс 30% – это получается чуть больше 2 евро. И каким же было мое удивление (если не сказать, шок), когда, положив на весы письмо – тоненькое (до 20 граммов), обыкновенное – не заказное, уже подписанное, сотрудница почты сообщила, что мне нужно заплатить … 3,77 евро! То есть услуга подорожала не на 30, а 134 процента!
Хотелось бы в связи с этим задать компании Latvijas pasts три вопроса:
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Чем вызвано такое резкое повышение стоимости услуги?
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Почему потребителям не было заранее сообщено о НАСТОЛЬКО большом повышении стоимости услуги?
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Касается ли это повышение только почтовых отправлений в Россию, или подорожание коснулось отправлений и в другие страны? С уважением, читательница bb.lv»
Лайла Клявиня руководитель отдела коммуникации и филателии ГАО Latvijas Pasts:
– ГАО Latvijas Pasts предоставляет универсальные почтовые услуги (universālie pasta pakalpojumi – UPP), которые имеют большое общественное значение и являются неотъемлемой обязанностью государства гарантировать доступность почтовых услуг всем жителям, независимо от местонахождения адресатов.
Как и другие поставщики общественных услуг, Latvijas Pasts регулярно пересматривает стоимость предоставляемых услуг и тарифы на них. Предыдущее изменение тарифов произошло в начале 2023 года. Тарифы на UPP, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг, вступили в силу 1 января 2025 года.
Мы тщательно искали различные решения, чтобы сохранить тарифы UPP неизменными. Однако их повышение отражает реальные затраты, а потому в сегодняшних условиях на рынке является единственной возможностью, позволяющей обеспечить качественные и доступные услуги для всех. Latvijas Pasts несет ответственность в том числе и за то, чтобы тарифы UPP соответствовали фактическим затратам на предоставление услуг.
На рост тарифов влияет ряд взаимосвязанных факторов:
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изменение традиций клиентов: люди отправляют все меньше и меньше писем, что делает доставку одного предмета (письмо, посылка и т.п.) более дорогостоящей;
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рост затрат на рабочую силу;
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рост транспортных расходов;
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повышение стоимости энергоносителей и проч. Также изменились стоимость и условия предоставления международных почтовых отправлений.
Через средства массовой информации, а также используя каналы связи предприятия, мы информировали жителей об изменении тарифов на UPP в июле, ноябре и декабре 2024 года.
Для того чтобы упростить процесс отправки, вместо прежних 14 тарифных групп для письменной корреспонденции с документами или письмами были установлены три – Латвия, Европейская Экономическая Зона (ЕЭЗ) и весь остальной мир; это позволяет жителям быстрее оценить, какой будет стоимость доставки в зависимости от пункта назначения отправления.
С 1 января 2025 года стоимость отправки простого письма весом до 20 г адресату в Латвии составляет 2,30 евро; ЕЭЗ – 2,54 евро, остальной мир – 3,77 евро.
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