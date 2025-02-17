На 134 процента дороже: Почему так подорожала Латвийская почта?

«Осенью в средствах массовой информации сообщалось о повышении стоимости почтовых услуг. Речь шла о подорожании услуг в среднем на 30%. Но реальность превзошла все ожидания.

В декабре я отправила письмо сестре в Россию и заплатила за услугу 1,62 евро. Отправляя письмо в январе, я прикинула: плюс 30% – это получается чуть больше 2 евро. И каким же было мое удивление (если не сказать, шок), когда, положив на весы письмо – тоненькое (до 20 граммов), обыкновенное – не заказное, уже подписанное, сотрудница почты сообщила, что мне нужно заплатить … 3,77 евро! То есть услуга подорожала не на 30, а 134 процента!

Хотелось бы в связи с этим задать компании Latvijas pasts три вопроса:

Чем вызвано такое резкое повышение стоимости услуги? Почему потребителям не было заранее сообщено о НАСТОЛЬКО большом повышении стоимости услуги? Касается ли это повышение только почтовых отправлений в Россию, или подорожание коснулось отправлений и в другие страны? С уважением, читательница bb.lv»

Лайла Клявиня руководитель отдела коммуникации и филателии ГАО Latvijas Pasts:

– ГАО Latvijas Pasts предоставляет универсальные почтовые услуги (universālie pasta pakalpojumi – UPP), которые имеют большое общественное значение и являются неотъемлемой обязанностью государства гарантировать доступность почтовых услуг всем жителям, независимо от местонахождения адресатов.

Как и другие поставщики общественных услуг, Latvijas Pasts регулярно пересматривает стоимость предоставляемых услуг и тарифы на них. Предыдущее изменение тарифов произошло в начале 2023 года. Тарифы на UPP, утвержденные Комиссией по регулированию общественных услуг, вступили в силу 1 января 2025 года.

Мы тщательно искали различные решения, чтобы сохранить тарифы UPP неизменными. Однако их повышение отражает реальные затраты, а потому в сегодняшних условиях на рынке является единственной возможностью, позволяющей обеспечить качественные и доступные услуги для всех. Latvijas Pasts несет ответственность в том числе и за то, чтобы тарифы UPP соответствовали фактическим затратам на предоставление услуг.

На рост тарифов влияет ряд взаимосвязанных факторов:

изменение традиций клиентов: люди отправляют все меньше и меньше писем, что делает доставку одного предмета (письмо, посылка и т.п.) более дорогостоящей;

рост затрат на рабочую силу;

рост транспортных расходов;

повышение стоимости энергоносителей и проч. Также изменились стоимость и условия предоставления международных почтовых отправлений.

Через средства массовой информации, а также используя каналы связи предприятия, мы информировали жителей об изменении тарифов на UPP в июле, ноябре и декабре 2024 года.

Для того чтобы упростить процесс отправки, вместо прежних 14 тарифных групп для письменной корреспонденции с документами или письмами были установлены три – Латвия, Европейская Экономическая Зона (ЕЭЗ) и весь остальной мир; это позволяет жителям быстрее оценить, какой будет стоимость доставки в зависимости от пункта назначения отправления.

С 1 января 2025 года стоимость отправки простого письма весом до 20 г адресату в Латвии составляет 2,30 евро; ЕЭЗ – 2,54 евро, остальной мир – 3,77 евро.