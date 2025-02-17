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Рижская дума планирует выделить 50 000 евро на фильм про Ульяну Семенову 1

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Рижская дума планирует выделить 50 000 евро на фильм про Ульяну Семенову
ФОТО: LETA

Рижская дума намерена поддержать съемки художественного фильма «Уля» режиссера Виестура Кайриша, выделив 50 000 евро. Такую же сумму планируется направить на съемки киноленты «Темная граница» режиссера Андрея Экиса, следует из подготовленного самоуправлением проекта решения, который еще предстоит рассмотреть депутатам, сообщает LETA.

Согласно информации, опубликованной на сайте Национального киноцентра, фильм «Уля» рассказывает документальную и парадоксальную историю о всемирно известной баскетболистке Ульяне Семеновой. Ее жизнь началась в семье старообрядцев в глубинке Латвии, где она с рождения выделялась своим необычайно крупным телосложением.

В 13 лет она впервые попала в Ригу и лишь постепенно научилась использовать свои физические данные, раскрывая спортивный талант и проявляя силу воли. Над созданием фильма работают режиссер Кайриш, художница Иева Юрьяне и продюсер Гунтис Тректерис. Лента создается в студии «Ego Media».

Фильм Экиса «Темная граница» задуман как исторический шпионский триллер, действие которого происходит в 1939 году на границе Латвии и России, следует из информации киноцентра.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    17-го февраля

    Рижский бюджет пилят на очередной междусобойчик творческой интеллигенции определенной национальности. От билбордов с мультяшным котом Рига ещё не оклемалась.

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