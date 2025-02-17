Спецслужбам Латвии понравилась идея запретить туризм в Россию и Беларусь

Поданные в Сейм поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг предоставлять туристические услуги в России и Беларуси, соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

СГБ в своих публичных сообщениях неоднократно предупреждала общественность о том, что поездки в страну-агрессор Россию или ее союзницу Беларусь в нынешних условиях опасны и безответственны. Путешествуя в эти страны, граждане Латвии подвергают себя высокому риску разведки, вербовки и провокаций.

По мнению СГБ, такие поправки к закону о туризме отвечают интересам национальной безопасности Латвии и могут снизить количество поездок граждан Латвии в Россию и Беларусь.