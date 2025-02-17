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Спецслужбам Латвии понравилась идея запретить туризм в Россию и Беларусь 1

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2025
LETA
Спецслужбам Латвии понравилась идея запретить туризм в Россию и Беларусь

Поданные в Сейм поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг предоставлять туристические услуги в России и Беларуси, соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ).

СГБ в своих публичных сообщениях неоднократно предупреждала общественность о том, что поездки в страну-агрессор Россию или ее союзницу Беларусь в нынешних условиях опасны и безответственны. Путешествуя в эти страны, граждане Латвии подвергают себя высокому риску разведки, вербовки и провокаций.

По мнению СГБ, такие поправки к закону о туризме отвечают интересам национальной безопасности Латвии и могут снизить количество поездок граждан Латвии в Россию и Беларусь.

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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Еще бы не понравилась. Этим ущербным дали возможность запрещать и не пущать! Мерзлота!

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    0

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