Доска жалоб: почему положили в одну кучу с латышскими?!

«Мы купили в «Maxima XX» для нашей дочери детский журнал с игрушкой с полки, где лежат все детские журналы», — пишет на «Доске жалоб» недовольная мать.

«Раньше у нас никогда не было проблем, все детские журналы всегда были на латышском языке, но когда мы пришли домой и открыли этот, то обнаружили, что он был полностью на английском языке».

Да, это наша невнимательность, но почему иностранные журналы находятся в одной «куче» с латышскими? Если учесть, что журнал стоит почти 10 евро, то деньги потрачены зря, так как задания и тексты ребенку непонятны!», - возмущается женщина.