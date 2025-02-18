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Доска жалоб: почему положили в одну кучу с латышскими?! 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Доска жалоб: почему положили в одну кучу с латышскими?!

«Мы купили в «Maxima XX» для нашей дочери детский журнал с игрушкой с полки, где лежат все детские журналы», — пишет на «Доске жалоб» недовольная мать.

«Раньше у нас никогда не было проблем, все детские журналы всегда были на латышском языке, но когда мы пришли домой и открыли этот, то обнаружили, что он был полностью на английском языке».

Да, это наша невнимательность, но почему иностранные журналы находятся в одной «куче» с латышскими? Если учесть, что журнал стоит почти 10 евро, то деньги потрачены зря, так как задания и тексты ребенку непонятны!», - возмущается женщина.

#доска жалоб
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    Почему наложили в кучу с латышскиииммм???😭😭😭😭 Куча латышского. Да. Хорошее, точнейшее определение.

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