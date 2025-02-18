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Инновация латвийской военной промышленности – наземный дрон «Natrix» помогает на украинском фронте 2

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Инновация латвийской военной промышленности – наземный дрон «Natrix» помогает на украинском фронте

«В народе его также часто называют наземным дроном. Его цель — беспрепятственно перемещаться по опасной территории, фактически на линии фронта, и выполнять конкретные задачи, для которых это устройство и предназначено», — заявил изобретатель устройства «Natrix» и соучредитель компании Гатис Вектиранс в интервью программе «900 секунд».

В свою очередь, председатель правления оборонно-промышленного предприятия «Natrix» Кристап Пуке отметил, что в настоящее время мощности предприятия позволяют производить пять таких платформ в течение одного месяца.

Оборудование позволяет беспрепятственно перемещаться по полю боя, доставляя солдатам боеприпасы, снаряжение и продовольствие, а также транспортировать раненых солдат за линию фронта. Эта платформа уже успешно используется в Украине.

#война рф и украины #оборона
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Комментарии (2)

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    18-го февраля

    Инновация в чем? у русских такое на войне уже года полтора кататься.

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  • VS
    Vad Sorry
    18-го февраля

    Ну это можно и на стройке и хозяйстве использовать, когда война закончится.

    9
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