Инновация латвийской военной промышленности – наземный дрон «Natrix» помогает на украинском фронте

«В народе его также часто называют наземным дроном. Его цель — беспрепятственно перемещаться по опасной территории, фактически на линии фронта, и выполнять конкретные задачи, для которых это устройство и предназначено», — заявил изобретатель устройства «Natrix» и соучредитель компании Гатис Вектиранс в интервью программе «900 секунд».

В свою очередь, председатель правления оборонно-промышленного предприятия «Natrix» Кристап Пуке отметил, что в настоящее время мощности предприятия позволяют производить пять таких платформ в течение одного месяца.

Оборудование позволяет беспрепятственно перемещаться по полю боя, доставляя солдатам боеприпасы, снаряжение и продовольствие, а также транспортировать раненых солдат за линию фронта. Эта платформа уже успешно используется в Украине.