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Невообразимый героизм! Мужчина в Риге рискнул жизнью, спасая тонущую пенсионерку 4

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Невообразимый героизм! Мужчина в Риге рискнул жизнью, спасая тонущую пенсионерку

Рижанка стала свидетельницей инцидента, когда пожилая женщина провалилась под лед Даугавы.

Хотя спасатели уже были вызваны, один мужчина не остался равнодушным – он не стал ждать помощи от других, а проявил невероятный героизм, придя на помощь.

Как сообщается на странице «Слышно в Риге» в Facebook, мужчина в Кенгарагсе проявил невероятный героизм, спасая тонущего пожилого человека.

«Вчера житель Риги стал свидетелем инцидента, когда пожилая женщина провалилась Даугаву примерно в 10–15 метрах от места кормления лебедей. Спасатели уже были вызваны, но мужчина не стал дожидаться ничьей помощи и первым бросился на помощь.

Он разбивал лед голыми руками и поплыл к женщине, которую в итоге вытащил на берег.

Мужчина, покрытый синяками, царапинами и свежей кровью, выполз из воды и спокойно пошел по своим делам, благодаря Бога за такой исход. Многие в комментариях выразили огромную благодарность человеку, который не остался равнодушным.

#рига #чп #люди
108
0

Комментарии (4)

  • ND
    Nata Druzhinina
    19-го февраля

    А что старушка делала на льду:((( А если бы из- за ее глупых действий погиб храбрый человек. Глупость страшное зло. Берегите мозги и меньше нужно будет рисковать жизнью кому- то.

    7
    0
  • VS
    Vad Sorry
    Nata Druzhinina
    19-го февраля

    Так мост ни построили, она зимой по льду за картошкой ходит, на трамвае экономит

    0
    0
  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    "Невообразимый героизм!"- быть нормальным человеком? В СССР это было нормой - помочь не пройти мимо.

    55
    1
  • VS
    Vad Sorry
    18-го февраля

    Молодец, пока бы спасатели приехали,,, Вот таких награждать нужно

    126
    0

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