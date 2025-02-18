Невообразимый героизм! Мужчина в Риге рискнул жизнью, спасая тонущую пенсионерку

Хотя спасатели уже были вызваны, один мужчина не остался равнодушным – он не стал ждать помощи от других, а проявил невероятный героизм, придя на помощь.

Как сообщается на странице «Слышно в Риге» в Facebook, мужчина в Кенгарагсе проявил невероятный героизм, спасая тонущего пожилого человека.

«Вчера житель Риги стал свидетелем инцидента, когда пожилая женщина провалилась Даугаву примерно в 10–15 метрах от места кормления лебедей. Спасатели уже были вызваны, но мужчина не стал дожидаться ничьей помощи и первым бросился на помощь.

Он разбивал лед голыми руками и поплыл к женщине, которую в итоге вытащил на берег.

Мужчина, покрытый синяками, царапинами и свежей кровью, выполз из воды и спокойно пошел по своим делам, благодаря Бога за такой исход. Многие в комментариях выразили огромную благодарность человеку, который не остался равнодушным.