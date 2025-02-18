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Новинка латвийского здравохранения – «Больница дома»! Что это и как работает? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
LETA
Новинка латвийского здравохранения – «Больница дома»! Что это и как работает?

"Больница дома" - так называется новая услуга Рижской Восточной клинической университетской больницы, которая обеспечит как минимум 300 пациентам с хроническими заболеваниями ежедневный мониторинг состояния здоровья и лечение на дому в случае обострения болезни.

Опыт стран Скандинавии доказал эффективность такого метода. Специальная команда врачей будет готова прибыть к пациенту в любое время, а приемные отделения больниц не будут перегружены. В прошлом году в Восточную больницу неоднократно поступали 2500 пациентов с хроническими заболеваниями, и именно им предложат участвовать в пилотном проекте "Больница дома".

Частая госпитализация таких больных создает дополнительную нагрузку для отделений неотложной помощи - в самые напряженные дни здесь оказывали помощь 250-280 пациентам в сутки. "Как бы абсурдно это ни звучало, но больница - худшее место, где лечиться пациенту. Если он может получать лечение дома, даже сложное и комплексное, то выигрывают и сам пациент, и общество", - отмечает член правления Восточной больницы Харалдс Плаудис.

В проект планируется включить три группы пациентов: людей с заболеваниями легких, с сердечной недостаточностью и неврологическими заболеваниями, сопровождающимися болевым синдромом. Как отметил Плаудис, "Больница дома" не означает, что дома у пациента будет палата - контроль за его состоянием обеспечат умные устройства, и они смогут оставаться активными. "Качество лечения останется таким же. Мы берем на себя ответственность с помощью цифровых устройств.

Пациенты получат оборудование для измерения уровня кислорода в крови и артериального давления", - рассказала эксперт по устойчивому развитию и планированию Восточной больницы Рита Константе. "Это позволит нам вовремя заметить ухудшение состояния здоровья и предотвратить госпитализацию", - добавил Плаудис. Он подчеркнул, что система очень проста, и данные с устройств считываются удаленно, поэтому пациенту практически не нужно ничего делать.

#здравоохранение
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го февраля

    Измерение давления и проверка количества кислорода в крови дистанционно. Вау! Это прорыв в латвийской медицине.

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