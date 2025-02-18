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Рига потратит 365 тыс. евро, чтобы понять, что делать с общественным транспортом 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
LETA
Рига потратит 365 тыс. евро, чтобы понять, что делать с общественным транспортом
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление потратит 364 850 евро на изучение маршрутной сети общественного транспорта и разработку сценариев ее реформирования, свидетельствуют данные системы электронных закупок.

Лучшим в закупке было признано предложение ООО "Grupa93". Заявки на конкурс подавали еще два участника - "Ernst & Young Baltic" и "Witteveen+Bos Latvia".

Победитель должен будет провести изучение системы общественного транспорта Риги, принципов эффективного формирования маршрутных сетей в других странах мира, разработать различные варианты реформы общественного транспорта, которые послужат основой для более подробной разработки реформы маршрутной сети в Риге.

Согласно данным "Firmas.lv", ООО "Grupa93" предоставляет консультации и услуги по развитию бизнеса и было зарегистрировано в 1994 году. Уставной капитал компании составляет 2845 евро, а ее владельцем является Нейлс Балгалис. В 2023 году оборот ООО "Grupa93" составил 760 000 евро, прибыль - 3170 евро.

#общественный транспорт
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    365 тыс. евро попилят по аффилированным фирмам, а потом повысят плату за проезд. Так это работает при капитализме.

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