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В Латвии создали свою аппликацию прогнозов погоды и предупреждений о стихии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
LETA
В Латвии создали свою аппликацию прогнозов погоды и предупреждений о стихии

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) разработал мобильное приложение "Meteo.lv", с помощью которого жители могут получать информацию о погодных условиях и предупреждения об опасных метеорологических и гидрологических явлениях.

Для разработки приложения был проведен открытый конкурс, победителем которого признано SIA "Cube mobile". Контракт заключен на сумму 64 418 евро с учетом налога на добавленную стоимость.

Новое приложение предлагает персонализированные предупреждения о штормах, наводнениях, жаре и других опасных явлениях, точные прогнозы на ближайшие часы и обзор ожидаемых изменений погодных условий на ближайшие семь дней, а также метеорологические данные с латвийских наблюдательных станций.

В последние годы неоднократно наблюдались экстремальные погодные явления, а последствия погодных условий нередко становятся более разрушительными, отмечает LVĢMC, добавляя, что своевременно получая информацию о предстоящих угрозах, таких как штормы, град, люди могут принять меры безопасности для снижения ожидаемого воздействия, а в экстремальных случаях - эвакуироваться.

#погода
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    Нет, спасибо. Хватает точности windy.com . Сажать в мобильник паразита с монитором геолокации и постоянным стуком в сеть, спасибо. Говна не надо.

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