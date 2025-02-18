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В Земгале и Латгале часть автобусных рейсов отменят 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
В Земгале и Латгале часть автобусных рейсов отменят
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня в Земгале и Латгале вступают в силу изменения на нескольких региональных автобусных маршрутах, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

Дирекция указывает, что на маршрутах Виесите-Сунаксте-Варнава-Виесите, Екабпилс-Дунава, Прейли-Ливаны и Екабпилс-Бауска будут изменены расписания рейсов, добавлены новые остановки, а также отменены некоторые маловостребованные рейсы или сокращены дни их выполнения.

На маршруте Виесите-Сунаксте-Варнава-Виесите утренний рейс в 7:05 из Виесите во время школьных каникул больше не будет выполняться по вторникам, но сохранится по пятницам.

На маршруте Екабпилс-Дунава два рейса по выходным – в 12:15 от автостанции Екабпилса и в 13:35 из Дунавской автостанции – теперь будут выполняться только по субботам, так как воскресные рейсы отменены.

Остановка «Зиеди» теперь будет доступна ежедневно на двух рейсах маршрута Екабпилс-Бауска – в 6:30 от автостанции Екабпилса и в 13:45 от автостанции Бауски.

На маршруте Прейли-Ливаны изменится расписание двух рейсов: автобус будет отправляться с автостанции Прейли на десять минут раньше – в 11:40, а из Ливаны – на 50 минут позже, в 12:35. Это позволит пассажирам пересесть на поезд, отправляющийся в Ригу в 12:42 с железнодорожной станции Ливаны.

Одновременно Дирекция обращает внимание, что на маршрутах Плявиняс-Стукмани, Прейли-Штолдери-Личи-Волость Прейли, Екабпилс-Спуньгени-Плявиняс, Екабпилс-Антужи-Медни-Екабпилс, Екабпилс-Пиетерани и Резекне-Виляны-Варакляны-Екабпилс скорректированы тарифные зоны, что может привести к небольшим изменениям стоимости билетов на некоторых остановках.

Изменения введены в соответствии с решением Совета общественного транспорта от 27 сентября прошлого года и оценкой нерентабельных рейсов по всей Латвии.

Автотранспортная дирекция отвечает за реализацию единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирование автотранспортных коммерческих перевозок, а также планирование общественного транспорта.

#общественный транспорт
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    Надо ещё больше увеличить долю бюджета, расходуемого на войну, а в связи с вымиранием Латгалии и Земгалии превратить оные в полигоны. Будущие правительства Силини и прочие последующие успешно справляются с этой задачей.

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