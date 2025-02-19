Что получит владелец квартиры в Риге, если его дом взорвут или разбомбят?

Что произойдет с моей квартирой, если начнется война и многоквартирный дом рухнет? Таким вопросом задалась жительница, которой было неясно, какую помощь она могла бы получить как владелица квартиры, пишет TV3.lv.
Координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс отметил, что в первую очередь имущество должно быть застраховано, и тогда следует проверить, что именно покрывает страховка. Это и определит, какую поддержку можно получить после разрушения недвижимости.
Если имущество не застраховано, восстановление дома придется осуществлять за собственные средства. Однако можно обратиться за помощью в самоуправление. В Риге действуют правила, согласно которым, если дом (квартира) пострадал в результате стихийного бедствия, предусмотрена специальная компенсация до 10 000 евро на восстановление жилья. Если совладельцы дома принимают решение о его восстановлении, и ситуация соответствует критериям получения пособия, такую поддержку можно получить. Также самоуправление может предложить временное жилье.
Что касается крупного стихийного бедствия или военного конфликта, в настоящее время конкретный механизм поддержки не разработан. Как отметил Вилемсонс, этот вопрос будет решаться по мере возникновения ситуации: “В случае крупного стихийного бедствия или войны, возможно, будет централизованная поддержка как со стороны государства, так и со стороны самоуправления, но для этого должны быть приняты соответствующие решения”.
Согласно нормам Закона о собственности на квартиру, в случае частичного или полного разрушения жилого дома совладельцы (сообщество владельцев квартир) должны принять решение о сносе или восстановлении дома, а также о финансировании необходимых работ. Расходы покрываются совладельцами пропорционально принадлежащим им долям в совместной собственности.
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