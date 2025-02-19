Что получит владелец квартиры в Риге, если его дом взорвут или разбомбят?

Что произойдет с моей квартирой, если начнется война и многоквартирный дом рухнет? Таким вопросом задалась жительница, которой было неясно, какую помощь она могла бы получить как владелица квартиры, пишет TV3.lv .

Координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс отметил, что в первую очередь имущество должно быть застраховано, и тогда следует проверить, что именно покрывает страховка. Это и определит, какую поддержку можно получить после разрушения недвижимости.

Если имущество не застраховано, восстановление дома придется осуществлять за собственные средства. Однако можно обратиться за помощью в самоуправление. В Риге действуют правила, согласно которым, если дом (квартира) пострадал в результате стихийного бедствия, предусмотрена специальная компенсация до 10 000 евро на восстановление жилья. Если совладельцы дома принимают решение о его восстановлении, и ситуация соответствует критериям получения пособия, такую поддержку можно получить. Также самоуправление может предложить временное жилье.

Что касается крупного стихийного бедствия или военного конфликта, в настоящее время конкретный механизм поддержки не разработан. Как отметил Вилемсонс, этот вопрос будет решаться по мере возникновения ситуации: “В случае крупного стихийного бедствия или войны, возможно, будет централизованная поддержка как со стороны государства, так и со стороны самоуправления, но для этого должны быть приняты соответствующие решения”.

Согласно нормам Закона о собственности на квартиру, в случае частичного или полного разрушения жилого дома совладельцы (сообщество владельцев квартир) должны принять решение о сносе или восстановлении дома, а также о финансировании необходимых работ. Расходы покрываются совладельцами пропорционально принадлежащим им долям в совместной собственности.