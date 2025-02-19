Я хорошо понимаю всех тех, кто сейчас — потому что на Украину мало кто едет с колоннами, а на фронт ещё меньше — очень хочет защищать Украину и проклинать и проклятого Трампа, который выносит уже что-то совершенно невыносимое, и заодно всех тех, кто думает иначе.

Мне бы тоже очень хотелось, чтобы Украина выиграла войну. Но никаких свидетельств этому нет. Сколько бы вы ни фыркали всякие бражи, Украина уже сейчас проигрывает войну, а если американцы прекратят оказывать военную помощь — что совершенно не исключено — фронт просто рухнет.

К сожалению, такова реальность, какой бы неприятной она ни была. Вы можете сто раз сказать «халва», но от этого во рту слаще не станет. Вы можете кричать, можете скрежетать зубами, можете проклинать любого, кто осмелится это сказать, но это не поможет — реальность придет и жестоко ударит вас по голове бомбой.

Европейцы просто не смогут компенсировать эту потерю — даже если в конечном итоге перейдут от пустых разговоров к каким-то действиям. К сожалению, обещанные 700 миллиардов евро — это всего лишь деньги, которые нельзя выстрелить из ствола и которыми нельзя убить врагов. И даже если бы было оружие, на Украине катастрофически не хватает мотивированных солдат, и их нигде не купить в необходимых количествах.

Зеленский и его окружение совершили невообразимое количество грубых ошибок, и превращение потенциально мотивированных солдат в массу дезертиров и сдающихся солдат — лишь одна из них. Это и стратегические ошибки, и тактические, включая неумение выбрать правильную коммуникацию с хорошо известным самовлюбленным нарциссом. В этой игре их, как маленьких ежей, обыграли лавровы и компания. И как бы нам не были отвратительны эти лавровы, но они оказалась сильнее. Такова реальность.

Да, можно злиться на того или иного Трампа, но Трамп уже много лет является тем, кем он является. Если не принять это во внимание, придется сильно пострадать. Это происходит сейчас. И так с любой реальностью — если ее не учитывать, последствия могут быть только серьезными.

Все это в полной мере относится и к безопасности Латвии. Я почему-то очень скептически отношусь к тому, что скользкие чиновники Ринкевича и вся проглоченная ими раковая опухоль «Единства» окажутся более способными считаться с реальностью, чем Зеленский и компания.