Baltijas balss logotype

«Сколько бы вы ни фыркали бражи, Украина проигрывает» - Лато Лапса о «новой реальности» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
«Сколько бы вы ни фыркали бражи, Украина проигрывает» - Лато Лапса о «новой реальности»

Известный в Латвии публицист Лато Лапса выразил печальное мнение по вопросу войны на Украине и новой реальности с президентм США Дональдом Трампом

Я хорошо понимаю всех тех, кто сейчас — потому что на Украину мало кто едет с колоннами, а на фронт ещё меньше — очень хочет защищать Украину и проклинать и проклятого Трампа, который выносит уже что-то совершенно невыносимое, и заодно всех тех, кто думает иначе.

Мне бы тоже очень хотелось, чтобы Украина выиграла войну. Но никаких свидетельств этому нет. Сколько бы вы ни фыркали всякие бражи, Украина уже сейчас проигрывает войну, а если американцы прекратят оказывать военную помощь — что совершенно не исключено — фронт просто рухнет.

К сожалению, такова реальность, какой бы неприятной она ни была. Вы можете сто раз сказать «халва», но от этого во рту слаще не станет. Вы можете кричать, можете скрежетать зубами, можете проклинать любого, кто осмелится это сказать, но это не поможет — реальность придет и жестоко ударит вас по голове бомбой.

Европейцы просто не смогут компенсировать эту потерю — даже если в конечном итоге перейдут от пустых разговоров к каким-то действиям. К сожалению, обещанные 700 миллиардов евро — это всего лишь деньги, которые нельзя выстрелить из ствола и которыми нельзя убить врагов. И даже если бы было оружие, на Украине катастрофически не хватает мотивированных солдат, и их нигде не купить в необходимых количествах.

Зеленский и его окружение совершили невообразимое количество грубых ошибок, и превращение потенциально мотивированных солдат в массу дезертиров и сдающихся солдат — лишь одна из них. Это и стратегические ошибки, и тактические, включая неумение выбрать правильную коммуникацию с хорошо известным самовлюбленным нарциссом. В этой игре их, как маленьких ежей, обыграли лавровы и компания. И как бы нам не были отвратительны эти лавровы, но они оказалась сильнее. Такова реальность.

Да, можно злиться на того или иного Трампа, но Трамп уже много лет является тем, кем он является. Если не принять это во внимание, придется сильно пострадать. Это происходит сейчас. И так с любой реальностью — если ее не учитывать, последствия могут быть только серьезными.

Все это в полной мере относится и к безопасности Латвии. Я почему-то очень скептически отношусь к тому, что скользкие чиновники Ринкевича и вся проглоченная ими раковая опухоль «Единства» окажутся более способными считаться с реальностью, чем Зеленский и компания.

#политики #сша #мнения
101
5

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Да ладно, уже начинают менять мнение, кто то умнее поменял быстрее , смотрим что наши девочки через пару дней запоют, смотрю сейчас они в шоке и переобуваться, политические шлюшки

    4
    0
  • MiU
    Made in USSR
    19-го февраля

    Мужык!!! Зачот!!!

    37
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео