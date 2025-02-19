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Выяснилось, каким машинам в Латвии чаще всего подкручивают пробег перед продажей 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2025
LETA
Выяснилось, каким машинам в Латвии чаще всего подкручивают пробег перед продажей
ФОТО: pixabay

В Латвии в прошлом году наибольшее число случаев подделки данных о пробеге было зафиксировано у автомобилей модели Volvo V70, сообщили эксперты.

В Латвии в прошлом году у автомобилей модели Volvo V70 в 30,2% случаев были обнаружены поддельные данные о пробеге. У автомобилей этой модели пробег был уменьшен в среднем на 150 000 километров, что указывает на высокий спрос на эту модель на вторичном рынке.

На втором месте расположились автомобили модели Volvo XC70, у которых в 27,2% случаев были выявлены искаженные данные о пробеге, и Toyota Avensis с 18,9% случаев.

Универсальные и семейные автомобили часто подвергаются манипуляциям с одометром из-за большого пробега и высокого спроса.

Эксперты отмечают, что доказать факт подделки показаний одометра непросто, поэтому мошенники чувствуют себя безнаказанными. Иногда даже текущие владельцы не знают, что ранее были проведены манипуляции с одометром. Это может вызвать неприятный сюрприз позже, когда на этот факт укажет потенциальный покупатель.

#автомобили
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • УС
    Уитя Синий
    20-го февраля

    Лет 10 назад готовился законопроект, за скручивание пробега -тюрьма, что то не получилось? Страна успеха

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