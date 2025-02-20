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Синоптики рассказали, когда в Латвии закончатся морозы - к нам уже идут теплые воздушные массы 1

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2025
LETA
Синоптики рассказали, когда в Латвии закончатся морозы - к нам уже идут теплые воздушные массы

В начале следующей недели по всей Латвии ожидается оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце этой недели в большинстве регионов сохранится морозная погода, но обильных осадков не ожидается.

Ночь на пятницу еще будет холодной - до -5…-10 градусов на западе и до -17 на востоке, а днем с приходом более теплых воздушных масс температура воздуха повысится до +1…-4 градусов.

В выходные дни ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде снега. Ночная температура составит -5…-10 градусов, на побережье будет теплее, а в регионах на востоке Латвии столбики термометров могут опуститься ниже -10 градусов. Днем в большинстве регионов сохранится минусовая температура, только на западе потеплеет до +3 градусов.

В начале новой недели в Латвию поступят более теплые воздушные массы - и ночью, и днем температура в основном будет держаться выше нуля, а пересекающие территорию страны зоны осадков принесут мокрый снег и дождь.

#погода
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Комментарии (1)

  • Мп
    Мимо проходил
    20-го февраля

    "К нас идут воздушные массы"... Спасибо. что НАМ предупредили! Уважаемые, вам корректора на полставки порекомендовать?

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