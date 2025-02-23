Парадокс: зарплаты в Латвии растут, число недовольных жизнью – тоже

Показатели благосостояния латвийского населения вроде бы довольно положительные. Однако, несмотря на это, настроения у большинства жителей совсем не радужные. Недавно проведенное исследование показало, почему.

Зарплаты все больше?

Согласно официальным данным, средняя брутто-зарплата в Латвии, то есть до вычета налогов, за полный рабочий день составляет 1703 евро. Это на 9,9%, или 154 евро, больше, чем годом ранее. Данные – за третий квартал 2024 года, более свежих пока нет.

В частном секторе средняя брутто-зарплата в третьем квартале 2024 года выросла на 9% до 1 684 евро, а в общественном (государственном) секторе она увеличилась еще больше – на 12,3% до 1758 евро.

Казалось бы, живи да радуйся. Рост зарплаты уже опережает инфляцию, то есть рост цен не съедает дополнительные доходы. Такого в Латвии уже довольно давно не было. Да вот беда – этот рост доходов, похоже, охватил небольшую часть работающих жителей страны.

Большое достижение?

Как показало недавно проведенное исследование, сделанное в виде опроса населения, за последний год финансовая ситуация улучшилась лишь у 16% жителей, а у трети она и вовсе ухудшилась. У половины жителей за год финансовая ситуация осталась неизменной. Это, конечно, можно считать большим достижением

Конечно, опрос – вещь не самая точная. Отдельные люди могут и ошибиться в оценке своей финансовой состоятельности, но вряд ли такая погрешность очень уж велика.

Как признаются люди, наибольшее влияние на семейный бюджет в прошлом году оказали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, а также изменения цен на энергоресурсы.

Удовлетворены своей финансовой ситуацией только 36% жителей – чаще молодежь до 25 лет и рижане. Нейтрально свою финансовую ситуацию оценивают 24% респондентов – чаще жители старше 50 лет. Остальные жители либо недовольны (26%), либо очень недовольны (12%). Вот тебе и рост зарплат!

На еду хватает

В целом 77% респондентов признают, что могут приобретать повседневно необходимые товары (еда, одежда), а также могут делать сбережения. При этом 39% указывают, что не могут сразу совершать крупные покупки – такие как телевизор, холодильник, мебель, но 36% могут позволить себе практически все, кроме действительно крупных покупок – автомобиля или недвижимости. В то же время 15% респондентов – чаще в возрасте от 30 до 39 лет – указали, что денег хватает только на еду и трудно выделить что-то даже на одежду.

Здесь немного опрос как бы противоречит сам себе. Большинство указывает, что может даже делать сбережения. При этом так много недовольных. Как это сочетается? Оценка людьми своего благосостояния субъективна, кто-то может и переоценить свои возможности.

Перспективы не радужные

Как можно расшифровать данные исследования? Примерно так. Последние годы для жителей Латвии были непростыми. С одной стороны, как уже было сказано, на еду денег всем хватало. Однако пандемия сама по себе была серьезным испытанием практически для всех, пусть для многих и не в финансовом плане.

Затем последовал инфляционный шок от безумного роста цен, которого в наших краях не видели с начала 1990-х годов. Этот рост цен был вызван борьбой с коронавирусом: экономику сначала почти полностью остановили, а потом резко отпустили вожжи. Скачок инфляции был неизбежен. По многим ударил также и последующий рост процентных ставок. Это коснулось тех, кто выплачивал ипотечные кредиты, а таких семей у нас немало.

Экономисты отмечают, что доля очень неудовлетворенных своим финансовым состоянием жителей значительно выше, чем доля очень удовлетворенных. Это говорит о резкой поляризации финансовой ситуации в обществе. Достаточно большая часть общества чувствует себя денежно стабильно, и примерно такая же часть находится в условиях финансового стресса.

К сожалению, перспективы здесь не радужные. Экономика в стране не растет, при этом власти все больше средств тратят на военные нужды, а также на прочие мероприятия по повышению безопасности страны. Отказаться от этих трат не представляется возможным, так что недовольство населения уменьшаться не будет. Скорее всего наоборот, только вырастет.

Плюс над госбюджетом дамокловым мечом весит проект Rail Baltica, требующий все новых миллиардов, а также вечно просящая денег авиакомпания airBaltic. Скорее бы сбагрить ее немецким инвесторам, может тогда перестанет вечно стоять с протянутой рукой у здания Кабинета министров. Впрочем, косвенный вклад в экономику страны airBaltic вносит – греет своим движением некоторые сектора бизнеса.

Оптимисты и пессимисты

Согласно опросу, в прошлом году наибольшее влияние на бюджет жителей оказал рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. За этим следуют колебания затрат на энергоресурсы. Почти половина жителей ожидает, что и в этом году их расходы продолжат расти – более пессимистично настроены жители в возрасте от 40 до 60 лет. Только 13% респондентов считают, что их расходы в этом году снизятся.

В то же время рост доходов ожидает чуть более трети жителей (35%). Почти каждый шестой считает, что доходы в этом году снизятся, но 37% полагают, что они останутся прежними.

Прогноз на этот год следующий. Рост заработной платы в стране продолжится, но он будет меньшим. Финансовая ситуация работающих улучшится неравномерно – кто-то получит прибавку, кто-то – нет.

Рост расходов на оборону продолжится. Соответственно, социальные проекты окажутся под гнетом нехватки средств. Недовольство населения гарантировано.

К счастью, повторения скачка инфляции не ожидается, но отдельные товары и услуги могут подорожать существенно.

Сколько вам нужно денег для нормальной жизни?

Каждый седьмой житель Латвии на этот вопрос отвечает, что сумма должна быть от 500 до 1000 евро на руки. Годом ранее этот ответ был у каждого пятого.

Чуть менее трети, или 30%, жителей считают, что для полноценной жизни нужно зарабатывать от 1000 до 1500 евро.

31% опрошенных считают, что доходы должны быть от 1500 до 2000 евро.

Сумму от 2000 до 3000 евро в этом году назвали почти вдвое больше жителей, чем год назад – 21%.

4% респондентов считают, что нормальная жизнь возможна с доходами выше 3000 евро на руки.