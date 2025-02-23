Жителей Латвии обрадовали хорошей погодой на воскресенье

В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода, облаков будет совсем мало, и осадки также не прогнозируются, сообщает информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, и воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге в воскресенье будет солнечно, осадков не ожидается, столбик термометра днем поднимется до +3 градусов.

Ночью на понедельник еще ожидается холод, но на следующей неделе в светлое время суток температура воздуха уже на всей территории Латвии будет положительной, то есть выше нуля.