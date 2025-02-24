Цензура.net: латвийцы распустили языки в онлайне — но за ними зорко присматривают

Только в 2023 году Государственная полиция возбудила 38 уголовных дел по клевете во всемирной паутине. В 24 случаях пострадавшими признаны женщины.

Недавно государственный омбудсмен Латвии инициировал дискуссию об агрессии в интернете — следует ли ограничивать из–за нее свободу слова? Подобное обсуждение провела на днях и Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

Молчишь — за умного сойдешь

Как сказала глава парламентской комиссии Лейла Расима ("Прогрессивные"), "кибернасилие, начинающееся в онлайновой среде, увеличивает насилие в жизни, воздействует на физическую безопасность".

— Никаких голосований, никаких законопроектов у нас нет, — предупредила политик.

Заместительница омбудсмена Инесе Пилане, параллельно возглавляющая Отдел гражданских и политических прав, оговорилась: "Свобода слова есть основа демократии".

— Все мы заботимся о том, чтобы свобода слова в демократическом правовом государстве была закреплена, уважалась, ценилась. Но, несомненно, у свободы слова есть свои границы.

Далее И. Пилане высказалась в том смысле, что тема онлайнового насилия не просто назрела — но перезрела. И "существует угроза демократии".

— Профессионалы отказываются публично выражать свое мнение как перед журналистами, так и в социальных сетях, так как следует моментальное нападение по темам, которые для общества являются чувствительными.

С правовой точки зрения, сказала И. Пилане, важно, чтобы индивиды могли обращаться за помощью, если их права нарушаются, в случае высказывания угроз, клеветы и так далее.

— Вопрос — как реагируют правоохранительные органы, подходят ли они дружественно…

Обсудив ситуацию с заинтересованными сторонами, Бюро омбудсмена выяснило, что в случаях оскорблений в интернете не всегда возбуждаются не только уголовные, но и административные дела. Со своей стороны, государственные правозащитники занимаются просвещением: ездят по школам, рассказывают ученикам 10–12–х классов, что можно писать в соцсетях, а что нет.

Между тем сетевая агрессия направлена не только в политической плоскости — но, к примеру, в сфере медицины, что особенно наблюдалось во время пандемии коронавируса.

Не дадим в обиду ЛГБТ

Анхелита Каменска, директор Латвийского центра прав человека — негосударственной организации, рассказала, что по заказу Европейской комиссии и с финансированием Норвегии уже 7 лет проводит мониторинг национального сегмента интернета. С помощью экспертов Госполиции идентифицируется "речь ненависти".

— Каждый из нас может сообщать, — призвала А. Каменска. — Вот призыв к вражде против украинцев. Или призыв к дискриминации против латышей.

В социальных сетях Facebook и X (ранее Twitter), раскрыла Каменска, существует и "особый канал сообщений", где уже знают Латвийский центр прав человека, потому к его сигналам относятся особенно серьезно.

— Мы сообщили о 2500 случаях речей ненависти, — похвалилась А. Каменска. — Более 1600 было из социальных сетей, 800 — из латвийских новостных порталов. Примерно треть — призывы к убийству, насилию или их оправдание. Около 200 — дегуманизация людей.

По данным мониторинга, национальная тематика не является определяющей для "речи ненависти" — примерно 50% враждебных высказываний касается сексуальных меньшинств. Относительно этнической принадлежности — 20%, еще 18% ксенофобских тезисов касаются расы.

Всплеск юдофобии на национальных порталах

Удивительно, но среди проявлений этнической неприязни в сетевом пространстве Центр прав человека более всего констатировал антисемитизм. Что совершенно не коррелирует с незначительным количеством проживающих в Латвии евреев. Зато вполне логично вытекает из напряженной ситуации на Ближнем Востоке. "В связи с сектором Газа", — сказала А. Каменска.

— Здесь более всего грешат два портала. На одном из них — nra.lv — закрыли возможность комментировать. И la.lv. Мы подготовили целый список.

Стоит отметить, что означенные сетевые ресурсы связаны с весьма известными CVB, соответственно, Neatkarīgā (в девичестве CINa) и телеканалом TV24.

Что касается международных социальных сетей и платформ, то они могут как "выжечь" враждебный комментарий, так и вовсе заблокировать какой–то канал на территории Латвии. Так, ваш автор обратил внимание, что с недавних пор с просторов YouTube исчезли выпуски переехавшего на ПМЖ в Россию бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина.

Госпожа Каменска указала также на Центр защиты прав потребителей (подотчетен Министерству экономики), который отвечает за выполнение в Латвии директивы ЕС по защите данных в интернете. Бывают и такие случаи дискриминации клиентов: хозяин некой автомойки дал указание не обслуживать машины с украинскими номерами…

Эксперт также вспомнила об уголовном деле "Ханов против Латвии", которое рассматривалось в Европейском суде по правам человека, в результате чего уважаемому профессору, проживающему в основном в Берлине, была выплачена компенсация за то, что правоохранители отказались принимать меры в связи с оскорблением действием, которому он подвергся на почве сексуальной ориентации.

— Нужно ли было этому делу доходить до суда? Думаю, нет, — рассуждала А. Каменска. — Нам пришлось обжаловать пять решений Государственной полиции и Генеральной прокуратуры.

Здесь хотелось бы указать респектабельным правозащитникам, что и другой ученый, доктор экономики Александр Гапоненко ныне находится под арестом как раз за свои речи, произнесенные (в онлайн режиме) на конференции в Москве. Каким бы ни было содержание его выступления, вряд ли оно должно быть основанием жесткого задержания и лишения свободы 70–летнего гуманитария. Что, в обозримой перспективе, может снова угрожать престижу Латвии в ЕСПЧ.

Искусственный интеллект поставлен в тупик

Социальный антрополог Клавс Седлениекс отметил, что социальная сеть X, ныне принадлежащая Илону Маску, считается наиболее агрессивной. Есть также мнение, что в данном ресурсе весьма распространены высказывания против женщин. Эксперт осуществил анализ публикаций в X на 75 страницах публично известных лиц из сферы СМИ Латвии — почти 55 000 записей! Помогал ему в этом искусственный интеллект.

— От него трудно добиться понимания того, что такое сарказм: когда люди пишут одно, имея в виду совсем другое, — признал ученый слабость всесильного Chat GPT.

Изучив всевозможные амплитуды, К. Седлениекс обнаружил, что посетители X не являются специфическими женоненавистниками. Впрочем, на страницах журналисток, нашлись и "угрозы смерти". Хотя точно так же — ободряющие и поддерживающие послания.

Тем не менее заморачиваться вокруг всего этого не следует. И стоит порой всего лишь запостить котика, вместо того чтобы участвовать в диспутах по мировым проблемам, которых решить мы все равно не в состоянии.