На Украине в результате удара российского дрона ранена латвийский военный медик

В результате атаки ударного дрона российской армии была ранена латвийский военный медик Сармите Цируле. По последним сведениям, сейчас она находится в стабильном состоянии, пишет LSM+.

Ей удалось добраться до безопасного места и получить помощь. Об этом она рассказала Латвийскому телевидению.

По информации TV3 Ziņas, атака произошла утром в воскресенье, в то время, когда военный медик вместе с товарищами отправилась на задание — спасти тяжело раненного украинского солдата. Дрон-камикадзе врезался в автомобиль экипажа Сармите. Она получила осколочные ранения и контузию, но, к счастью, сейчас её жизни ничего не угрожает.