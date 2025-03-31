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На Украине в результате удара российского дрона ранена латвийский военный медик 2 1538

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
LSM.LV
На Украине в результате удара российского дрона ранена латвийский военный медик

В результате атаки ударного дрона российской армии была ранена латвийский военный медик Сармите Цируле. По последним сведениям, сейчас она находится в стабильном состоянии, пишет LSM+.

Ей удалось добраться до безопасного места и получить помощь. Об этом она рассказала Латвийскому телевидению.

По информации TV3 Ziņas, атака произошла утром в воскресенье, в то время, когда военный медик вместе с товарищами отправилась на задание — спасти тяжело раненного украинского солдата. Дрон-камикадзе врезался в автомобиль экипажа Сармите. Она получила осколочные ранения и контузию, но, к счастью, сейчас её жизни ничего не угрожает.

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#происшествие #война на украине
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    Очень жаль...

    7
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  • ТТ
    Тим Тим
    31-го марта

    Так наверное понимала,когда пёрлась на чужую войну,за то медалька есть.

    19
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