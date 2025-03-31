В первой половине апреля в Латвии будет очень холодно

В первые три дня апреля в Латвии ожидается тёплая погода, лишь на побережье будет прохладнее, однако в целом первая половина месяца обещает быть холодной, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков, пишет ЛЕТА.

В среду, 2 апреля, воздух прогреется до +13..+18 градусов, в четверг может стать ещё на один градус теплее, но на большей части побережья, при северо-западном ветре, температура не превысит +6..+10 градусов. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

В пятницу, 4 апреля, начнётся похолодание. По текущим прогнозам, самый холодный день недели — суббота, когда максимальная температура воздуха составит лишь +1..+6 градусов. В ночные часы выходных температура воздуха во многих местах опустится на несколько градусов ниже нуля. Будет дуть холодный северный ветер. Небо местами покроют облака, возможен кратковременный снег.

Холодная погода сохранится и на следующей неделе, а похолодание может продлиться и в третьей неделе апреля. Возможен снежный покров, а в самые холодные ночи ожидаются заморозки до минус десяти градусов.