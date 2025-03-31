В Литве из болота извлечена затонувшая американская бронемашина

В Литве рано утром в понедельник из болота была извлечена бронемашина, затонувшая на прошлой неделе, однако судьба находившихся в ней четырёх американских военнослужащих по-прежнему остаётся неизвестной, сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, пишет ЛЕТА со ссылкой на ELTA.

По её словам, на месте происшествия продолжают работать военная полиция Литвы и американские следователи.

"Бронемашина была извлечена на берег в 4:40. Операция по подъёму завершена. Военная полиция Литвы и американские следователи работают на месте", – сказала министр, не уточнив судьбу пропавших во вторник солдат.

Шакалене призвала сохранять терпение и позволить следователям выполнить свою работу. Она подчеркнула, что первыми о судьбе четырёх пропавших солдат будут проинформированы их близкие. С американской стороной достигнута договорённость, что дальнейшую подробную информацию первой обнародует именно она.

По словам министра, 70-тонную ремонтно-эвакуационную бронемашину M88 из грязи вытаскивали две другие машины M88 и бульдозеры. Шакалене выразила благодарность всем, кто участвовал в этой сложной операции.

Как уже сообщалось, с прошлой недели на полигоне в Пабраде ведутся поиски четырёх американских солдат, находившихся в бронемашине M88, которая во время учений затонула в болоте. В среду местонахождение машины было установлено на глубине нескольких метров, и начались работы по её подъёму. Их осложняли поступающая из ближайшего озера вода, плохая видимость в мутной воде и другие условия.

Ранее литовские должностные лица отмечали, что операция по поиску и спасению с технической точки зрения крайне сложна.

M88 Hercules используется для эвакуации повреждённых танков с поля боя.

Посольство США в Литве подтвердило, что военнослужащие принадлежат к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии армии США.